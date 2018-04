Jak poslat děti letadlem samotné bez doprovodu

Máte babičku či vnoučka v zahraničí? Nebo chcete z jakéhokoliv jiného důvodu přepravit své dítě do ciziny, aniž byste museli jet s ním? Pošlete ho letadlem.Ročně takhle samy cestují stovky dětí - u většiny leteckých společností zhruba jedno týdně. Téměř všechny aerolinky vám totiž umožní, abyste své dítě odevzdali u přepážky na letišti v Ruzyni do péče jejich pracovníků, které dítě zodpovědně dopraví až do náruče toho, koho označíte jako příjemce v místě určení. Možná se budete divit, ale tato služba v mnoha případech dokonce ani nic nestojí. Říká se tomu přeprava nedoprovázených dětí a vypadá zhruba následovně: Při rezervaci letenky zdůrazněte, že vaše dítě poletí bez doprovodu dospělého. Vašemu dítěti bude blokováno jedno z k tomuto účelu určených sedadel, která jsou dobře přístupná a blízko prostoru letušek. Dostanete k vyplnění formulář, na němž musíte uvést popis a údaje svého dítěte, vaši adresu a telefonní číslo a popis a údaje o člověku, který bude dítě vyzvedávat na letišti v místě určení. Při vyplňování této kolonky buďte opatrní - musíte si být jisti, že osoba, kterou uvedete, skutečně dítě přijde osobně vyzvednout. Jiné než takto uvedené osobě totiž letecká společnost vaše dítě nevydá. Některé letecké společnosti (například Alitalia) se navíc v době před odletem pokouší telefonicky spojit s vámi určeným příjemcem, jehož potvrzení této skutečnosti je podmínkou pro to, aby společnost dítě vzala do letadla. Dítě dostane na krk cestovní taštičku, ve které bude mít itinerář a cestovní doklady. Dítě při cestě do ciziny musí mít platný cestovní pas! Počkáte s ním zhruba do doby 30 minut před odletem letadla a potom je předáte pracovnici Passenger Service - servisu pro cestující - , která vaše dítě provede nezbytnými pasovými formalitami a proti podpisu předá personálu letadla. Vy ovšem musíte setrvat na letišti až do doby, kdy letadlo skutečně odletí - to pro případ, že by z nějakého důvodu byl let zrušen, aby jste se mohli o své dítě postarat. V letadle jsou pro děti u téměř všech leteckých společností připraveny omalovánky a různé hračky, které si mohou vzít s sebou i při výstupu z letadla. Letuška se stará o dítě během letu a při příletu na místo určení je opět oproti podpisu předává pracovníkům letiště v cizině. Ti dítě odevzdají do rukou vámi pověřené osoby nebo je dopraví do dětského koutku, kde si může hrát do té doby, než se dotyčný dostaví. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné dítě předat pověřené osobě, nemusíte se bát - letecká společnost se o něj postará do té doby, než se spojí s vámi a dohodne se na změně pověřené osoby anebo na dopravě dítěte zpátky domů. Podmínky ohledně věku dítěte a ceny této služby se liší od jedné letecké společnosti ke druhé. Většinou je možné nechat takto přepravit děti ve věku od pěti do dvanácti let, některé letecké společnosti umožňují i přepravu mladších dětí, ovšem někdy za podmínky, že dítě bude doprovázet stewardka od okamžiku odevzdání rodiči až po předání dítěte vašim příbuzným či známým. Tato letuška se stará pouze o vaše dítě a vzhledem k tomu, že v letadle letí nad rámec potřebného personálu, musíte uhradit poplatek, který se rovná ceně letenky pro dospělou osobu. Hodně leteckých společností však tuto službu zrušilo a samotné děti do věku pěti let neberou. Poplatek, na který vás vyjde poslání nedoprovázeného dítěte, může vůbec nebýt anebo nabývat různých forem. Některé letecké společnosti si za přepravu samotného dítěte neúčtují vůbec nic navíc, některé společnosti sice neúčtují poplatek za tuto službu, ale budou po vás vyžadovat, abyste místo zlevněné dětské letenky zakoupili pro dítě letenku za cenu pro dospělé. Ještě jiné společnosti k ceně letenky vyžadují paušální poplatek. Proto je dobré pečlivě zvážit, s kým své dítě pošlete.