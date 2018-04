Jak nestoudná Šifra porazila Boha

Paříž: hledání svatého grálu začíná

Amy Smithová zamyšleně stojí před obrazem Leonarda da Vinciho Mona Lisa. "Je to žena, nebo muž?" honí se jí hlavou. V rukou drží knihu Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód) od Dana Browna. Detektivku, která se stala světovým bestsellerem a stovky turistů se nyní vydávají Paříží po jejích stopách.

Do hotelu Ritz, kde kniha začíná, do Louvru, kde zavraždili kurátora muzea, a do kostela St. Sulpice. Tam hledá mnich Silas svatý grál a neváhá kvůli němu vraždit.

"O procházku Paříží po stopách policistky Sophie Neveuové a historika Roberta Langdona je velký zájem," říká Edith v infocentru poblíž pařížské Opery. "Ještě větší blázinec ale nastane, až se v květnu v kinech objeví stejnojmenný film s Audrey Tautou a Tomem Hanksem," dodává.

Brownův bestseller už byl přeložen do více než 40 jazyků a koupilo si ho na 25 milionů lidí po celém světě. Jeho první část se odehrává v muzeu Louvre, kde i já začínám svoji procházku za detektivkou, která tak rozzlobila katolickou církev. Da Vinci měl být členem Převorství sionského, které po celá staletí skrývalo velké tajemství. Ježíš měl mít s Maří Magdalénou děti a jejich potomci dodnes žijí. Teorie, proti které se ostře staví katolická církev.

Spěchám ulicí Rivoli sousedící s Louvrem. Lehce prší a bulvár je v pátečním dopoledni plný aut. Vyhlížím červeného smarta, kterým se Paříží řítila hlavní hrdinka Sophie. Přicházím k pyramidě a musím konstatovat, že ani na chodníku před muzeem její malé auto nestojí.

666 kosočtverců Satana

Oči mi ale padnou na tolik kritizovanou i oslavovanou pyramidu, vstup do muzea. Opravdu se skládá z 666 skleněných kosočtverců, z čísla tradičně spojovaného se satanem, jak tvrdí detektivka?

Jak mám odlišit skutečnost od nápadů spisovatelovy bujné fantazie? prolétne mi hlavou otázka, kterou si ten den položím ještě mnohokrát.

Kupuji si lístek a ve Velké galerii v křídle Denon potkávám Australanku Amy Smithovou. Usedá na jednu z laviček před dalším da Vinciho obrazem Madona ve skalách a otáčí se na mě: "Nepamatujete si, co se v knížce píše o tomto obrazu?" Vytahuji české vydání a společně rozebíráme text.

Pak se vydáváme k Moně Lise. Podle Browna má v sobě skrývat ženský i mužský princip, a čím déle se na její portrét dívám, uvědomuji si, že musím dát spisovateli za pravdu. Ona má opravdu nezvykle tvrdé rysy a tajemná žena na obraze by klidně mohla být mladým chlapcem.

Da Vinciho legenda tím dostává konkrétnější obrys. Dnes nemám na prohlídku obrazů čas. Musím spěchat dál po stopách bestselleru.

Až sem smíš přijít, ale ne dál

Venku stále prší, když přecházím rušnou silnici na nábřeží Seiny. Cesta do majestátního kostela St. Sulpice mi nezabere déle než patnáct minut. Leží v centru čtvrti Saint Germain de Prés, líhni pařížských intelektuálů a umělců. Z jedné strany je obklopený lešením a polední klid ruší jen zvuk sbíječky.

V knižním průvodci se dočtu, že uvnitř kostela, který prošel v 18. století velkou rekonstrukcí, lze obdivovat zejména sloupoví v dórském stylu, obrazy Delacroixe a slavné varhany. Většina návštěvníků, kteří sem míří, však hledá něco jiného - nultý poledník. Pás růže, úzký měděný proužek, jenž končí u paty mramorového obelisku, a mnich Silas věří, že pod uvolněnou kachličkou najde cestu ke ztracenému svatému grálu.

Světe, div se, ale jedna z kachlí je opravdu podivně rozbitá, jako by se pod ni někdo dobýval. Kdyby mě nepozoroval ten čínský pár, možná bych se neubránila nutkání zkusit ji nadzvednout. Co kdyby přece jen bylo na té báchorce něco pravdy?

Mladá Číňanka si mezitím stoupá na měděný poledník a roztahuje ruce, aby bylo na fotce dobře poznat, kudy vlastně vede. "Jsme v Paříži týden, už jsme viděli všechno, a tak jsme se dnes vydali po stopách Da Vinciho kódu," říká Wu Hua. Knihu si s sebou do Paříže přibalila, ale jak příběh skončí, ještě neví - zbývá jí dočíst pár posledních stránek.

Vydáváme se společně na obhlídku kostela. Zajímá nás jediné: odkud pozorovala jeptiška svého vraha Silase? V úvahu přichází jen malý kůr vedle rozlehlých varhan, shodujeme se.





U paty tohoto obelisku v kostele St. Sulpice se za jedním z kamenů namísto svatého grálu skrývá tajná schránka se vzkazem: "Až sem smíš přijít, ale ne dál."

MŮŽE SE HODIT Prohlídku Paříže po stopách bestselleru Dana Browna si můžete dopřát za dvanáct eur. Pokud však chcete, aby vás doprovázel odborník na symboliku, připravte si až sto eur. Návštěvníků Paříže v roce 2005 přibylo, jen například do muzea Louvre v loňském roce zavítalo o 600.000 milovníků umění více. U paty tohoto obelisku v kostele St. Sulpice se za jedním z kamenů namísto svatého grálu skrývá tajná schránka se vzkazem: "Až sem smíš přijít, ale ne dál."

Nestoudná kniha

Katolická církev naše nadšení knihou nesdílí. Kousek od obelisku jsou k dispozici papírky s krátkým a výstižným textem: "Je nutné vyvrátit falešné tvrzení. Žádné mystické myšlenky neplynou z tohoto astronomického instrumentu kromě jediné: že Bůh je pánem času," stojí na kartičkách v několika jazycích.

Trpělivě se zařazuji do fronty, která se vytvořila před prosklenou kanceláří kněze. Chci se ho zeptat, proč odmítli lukrativní nabídku filmařů a nenechali je zde natočit připravovaný snímek. "Kdybychom jim to dovolili, vypadalo by to, jako bychom s tou nestoudnou knihou souhlasili," rozčiluje se Henri d’Antin.

Do kostela za grálem

Ve čtvrti Saint Germain de Prés se narodil, v kostele byl pokřtěn a v jeho sousedství vyrůstal. "Celý ten příběh je pro mě velmi bolestivý," říká, ale pak přiznává, že knihu nečetl. Stačí mu, co se dozvěděl z médií. Nejvíce mu vadí, že lidé se už do jeho kostela nechodí modlit. "Pouze sem vběhnou, rychle prohlédnou obelisk, ale další bohatství svatostánku jim uniká," zlobí se. Pak zalomí rukama a dodává: "Co když tu knihu vezmou vážně?"

Turisté nad hněvem katolické církve krčí rameny, bloudit Paříží s tlustou detektivkou je prostě baví. Co na tom, že americká ambasáda neleží v místech, kam ji umístil Dan Brown, a za vysokou zdí zámku Villette na okraji Paříže nežije bohatý sir Leigh Teabing, další z hlavních postav knihy. "O to je to napínavější," směje se v St. Sulpice Diego Padilha, který se kvůli knize do Paříže rozjel z Portugalska.





Zámek Villette leží na severozápadě Paříže, asi 35 kilometrů od centra. Podle knihy zde žije rozmařilý boháč Leigh Teabing, další postava románu.

*** V DALŠÍCH 2 DÍLECH SERIÁLU "PO STOPÁCH ŠIFRY MISTRA LEONARDA" BUDEME HLEDAT SVATÝ GRÁL V LONDÝNĚ A ROSSLYNU