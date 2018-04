Jak nejvíc ušetřit na zájezdu? Kupte ho až na letišti

Jak ještě více ušetřit při koupi zájezdu? Už to není jen o čekání na tzv. last minute. Do Česka totiž dorazil i tak trochu adrenalinový tzv. super last minute. Ten znamená, že pár hodin před odletem koupíte pobyt i za polovinu původní ceny.