Jak nejlépe připravit kolo na jarní vyjížďku

Mnoho cyklistů na kole jezdí, dokud to počasí na konci podzimu nebo začátku zimy dovolí. Proto je důležité vzpomenout si, co vás na kole tehdy trápilo, a tyto neduhy zahrnout do jarního aktu nápravy.

Možná i vás nyní napadne, že zprovoznění kola před sezonou nemusí být složité a že si s tím poradíte sami. Ušetříte nejen peníze, ale mnohdy i čas, protože právě v těchto dnech začíná cyklistickým servisům sezona a dveře se v nich netrhnou.

Jednou za čas je ale dobré kolu dopřát kompletní servis. Jako domácí kutil totiž jen těžko budete mít k dispozici speciální nářadí, které vyžadují speciální komponenty kol anebo je zásah do nich složitější.

A investice do nářadí je mnohdy zbytečně vysoká pro toho, kdo se do oprav kola pouští jednou za rok či dva.

Následující řádky vás nejen provedou základními úkony jarní přípravy kola k provozu, ale také seznámí s orientačními cenami úkonů v cyklistických servisech či s cenami a využitelností nářadí.



Než poprvé vyrazíte Nejzákladnější úkony pro uvedení kola do funkčního stavu: - otřete a namažte řetěz

- zkontrolujte stav pneumatik a nahusťte je na doporučený tlak

- zkontrolujte stav brzd

- zkontrolujte dotažení šroubů

- vzpomeňte si, co vás na podzim trápilo, a problém odstraňte

Rád bych předeslal, že v možnostech tohoto článku není zmínit vše, popsat každý jednotlivý postup.

Pokud kolo i po poslední vyjížďce na podzim sloužilo k vaší plné spokojenosti, mělo by jeho jarní znovuoživení být hračkou. Na co a jak se zaměřit?

Co zvládnete sami



Čištění řetězu



Očista pohonu

Říkejme tak soustavě řetězu, kazety a převodníků klik. Důležitá je čistota a stav opotřebení. Nejjednodušší cestou k opětovnému uvedení do provozu je důkladné vyčištění řetězu a zubů na převodnících i kazetě.

Vystačíte se suchým hadrem, se zatvrdlými nečistotami si poradí starý kartáček na zuby. Dokonalejší než suchá očista je užití nafty či speciálně pro kola určeného mycího prostředku, případně i myčky řetězu. U řetězu můžete zvolit i řídké mazivo (například WD40), prostříkat jej, několikrát protočit klikami a řetěz důkladně otřít.

Na mazání doporučujeme mazadla určená pro jízdní kola. Vybírat můžete mezi univerzálními nebo speciálními, určenými do sucha či do mokra.

Obecně, nejde však pro všechny stoprocentně platné pravidlo, lze říci, že prostředky pro suchý provoz jsou méně lepivé, nebude se na nich usazovat tolik nečistot, maziva do horších podmínek budou lepivější, avšak na řetězu vydrží i při několikahodinové jízdě v mokrém prostředí.

Mazadla určená pro jízdní kola budou nejlépe sloužit tehdy, dodržíte-li doporučený způsob aplikace: nanést, nechat zaschnout, otřít zbytky suchým hadrem. Poté se vytvoří "suchý" film, který bude dobře odolávat vnějším podmínkám.



Mazání řetězu



Kontrola řetězu

Opotřebený řetěz nejenže sníží přesnost řazení, ale hlavně rychle ničí zuby pastorků i převodníků. Pro snadnou a rychlou (a dostatečně přesnou) kontrolu jeho stavu slouží speciální měrka. Nestojí mnoho a vyplatí se.

Pomoci s kontrolou samozřejmě může měrkou vybavený servis.

Kontrola brzd a ráfku

Přesvědčte se, že brzdový špalík či destička kotoučových brzd stále mají dostatečnou sílu brzdné směsi.

U špalíků vám ulehčí situaci indikační ryska opotřebení na jejich horní či spodní straně. Zkontrolujte také krok brzdové páky u ráfkových či mechanických kotoučových brzd. Je-li příliš dlouhý (brzda zabírá až tehdy, je-li páka blízko u řídítek), zkraťte jej dotažením lanka prostřednictvím regulačního šroubu na páce.

Je-li šroub příliš vyšroubovaný, zašroubujte jej zpět a délku lanka upravte na čelisti či třmenu. U hydraulických kotoučových brzd probíhá nastavení kroku páky při opotřebení destiček automaticky, krok zůstává stále stejný.

Co se týká ráfku, zkontrolujte, pokud máte ráfkové brzdy, zda není příliš opotřebený. Poznáte to buď pohmatem (brzdná plocha není rovná, ale vypouklá směrem dovnitř ráfku), anebo podle indikačního prvku, jímž by měly být od vstupu ČR do EU vybaveny všechny nové ráfky (nejčastěji rýha v brzdné ploše ráfku - pokud "zmizí", je čas ráfek vyměnit).



Čištění lanka



Kontrola výpletu

Pouhým okem snadno zjistíte, zda je kolo rozcentrované, ráfek "háže" do stran. Pokud ano, navštivte servis a nechte kola vycentrovat. K tomuto úkonu je potřeba nejen tzv. centrklíč, který stojí pár korun, ale také centrovací vidlice, nepoměrně dražší nástroj, a vědomosti, kde utáhnout či kde povolit.

Dohuštění plášťů

Dohustit pláště je mnohdy nutné i v průběhu sezony, natož po delším nepoužívání kola. Hustit můžete podle citu, snazší je to ale tehdy, vlastníte-li manometr. Na boční straně pláště najdete krajní hodnoty pro huštění doporučené výrobcem.

Nahustíte-li na vyšší z obou, snížíte valivý odpor pláště, ale připravíte se citelně o komfort jízdy, o záběrové i brzdné vlastnosti pláště. U nižší krajní meze pak je vyšší riziko defektu procvaknutím pláště.

Záleží tak na jízdním stylu a podmínkách, v nichž se s kolem pohybujete. Do terénu je vhodnější "měkčí" plášť, na asfaltu nevadí větší tvrdost. Můžeme-li doporučit, pak v tomto případě zlatou střední cestu.

POZOR: Příliš vysoký tlak, tolik běžná záležitost i u "věci znalých cyklistů" (pramení z přesvědčení, že čím tvrdší nahuštění, tím lehčí jízda), může ohrozit ráfek (riziko jeho roztržení).

Kontrola opotřebení a případně výměna plášťů

Jakmile z běhounu zmizí vzorek, nastal čas výměny pláště, protože jednak plášť ztratí své vlastnosti (záběr, adheze při jízdě i při brzdění apod.), jednak se zvýší riziko defektu.

V obou případech může být ohroženo zdraví cyklisty (smýknutí pláště v zatáčce či při brzdění, prasknutí pláště a následná okamžitá ztráta stability a mnohdy i ovladatelnosti bicyklu apod.). K výměně plášťů potřebujete jednu až dvě montpáky, což je investice v řádech korun, a hustilku.

Kontrola dotažení šroubů

U moderního bicyklu naštěstí vystačíte při této kontrole stavu jen s několika málo klíči, nejčastěji imbusy ve velikosti 4−6 mm. Doporučujeme pouze kontrolu utažení, nikoliv utažení za každou cenu, jinak hrozí minimálně destrukce závitu a s ním většinou i komponentu.

Promazání lanek

Budete sami překvapeni, jak jednoduchý je to úkon, a to díky návarkům na rámu, které umožňují použít dělený bovden. Stačí jen uvolnit napětí lanka (například rozpojit čelist brzdy), vyjmout bovden z návarky a posunout jej po lanku.

To poté otřete hadrem a promažte řídkým olejem (vhodné jsou produkty s přísadou teflonu, například WD40). Moderní bovdeny, jimiž vedou lanka, mají uvnitř teflonovou trubičku, která je mnohdy mylně prezentovaná jako "samomazná" - není tomu tak, jde o vrstvu snižující tření, ovšem údržba lanka je nezbytná.

Konzervace sedla

I krém na ruce dokáže s povrchem sedla divy! Vhodný je také silikonový olej, který použijete i na jednu z nejdůležitějších součástí kola (horského či krosového) - odpruženou vidlici, případně tlumič u celoodpruženého kola.

Údržba odpružené vidlice, případně tlumiče

Měli bychom tak činit pravidelně i v sezoně, proto na jaře určitě neopomeňte: vnitřní nohy vidlice, jež zajíždějí do vnějších, otřete hadrem.





Na těsnění i na ně stříkněte silikonový olej, několikrát propružte a nechte kolo stát do rána. Pak setřete zbytky oleje. Tento akt udržuje ve funkční formě těsnění.



Pravidelné intervaly Většinou na kole měníme jeho části, až když jsou opotřebované. Některé díly vyžadují pravidelnou návštěvu servisu nebo náš zásah. Doporučené intervaly najdete v návodech, zde zmíníme orientačně pouze některé.

Odpružené vidlice a tlumiče - minimálně jednou za rok je nutné nechat provést odbornou opravu (vyčištění, výměna oleje apod.). Údržba během sezony spočívá v otírání vnitřních nohou hadrem a alespoň jednou za měsíc v promazání těsnění silikonovým olejem. Nenáročný zásah citelně zvýší životnost tohoto drahého komponentu.

Hydraulické kotoučové brzdy - jednou za rok až dva je nutné provést výměnu brzdové kapaliny či minerálního oleje. Žádná údržba není během sezony nutná, pouze kontrola opotřebení destiček a očista. Pozor vždy na mastnotu!

Výměna lanek a bovdenů - jednou za rok. Jejich promazání je vhodné v závislosti na podmínkách, do nichž vyjíždíte.

Řetěz - na horském kole a v horších podmínkách vydrží i jen 500 km, při pravidelném čištění a mazání vhodnými prostředky ale mnohem déle. Na kole silničním či při provozu jiného kola na silnici není výjimkou výdrž i 6 000 km a více. Nezapomeňte na pravidelné měření opotřebení a včasnou výměnu, ušetříte. S trochou nadsázky (řetěz by měl být namazaný vždy) platí, že méně maziva je lepší než více.

Pastorky a převodníky - spolu s řetězem zbavujte pravidelně nečistot i je.

Kompletní servis - pokud jezdíte hodně, nechte kolo alespoň jednou za dva roky kompletně vyčistit a nově promazat v odborném servisu.

Snadné úkony na webu

Mezi snadné úkony, k nimž není třeba drahého vybavení, lze započítat výměnu lanek, výměnu a seřízení brzdových špalíků, seřízení brzd či přehazovačky nebo výměnu řetězu (tu usnadňují rychlospojky). Popis každého úkonu by však vydal téměř na samostatný článek.

Existuje ale pomoc - v současnosti najdete ucelený seriál postupů při opravě kola na českém webu www.ivelo.cz/domaci-dilna.

Fotografie a návodné texty vás snadno dovedou k cíli. Kompletní servis je lépe přenechat odborníkům.

Dosud jsme psali o tom, co člověk i bez výrazné manuální zručnosti a bohaté výbavy v domácí dílně dokáže u kola sám. Zručnější a vybavenější z nás dokáží samozřejmě opravit vše, pro nás ostatní ale bude výhodnější a jistější navštívit v některých případech odborný servis.

To platí u vybraných závad zjištěných při výše zmíněné kontrole kola, ale stejně tak o důkladném servisu, který lze doporučit jednou za rok až dva, maximálně tři roky s ohledem na to, jak často jezdíte a v jakých podmínkách.

Zahrnuje výměnu lanek a bovdenů, rozebrání, vyčištění a promazání nábojů, volnoběžného ořechu zadního náboje, hlavového složení, pedálů a další.



Jsou všechny servisy stejné? Velmi obecně lze říci, že servis v malém městě přijde levněji než ve městě velkém. Nízká cena by však neměla být oslepujícím lákadlem - kvalitní nářadí na opravu kol stojí peníze, a zatímco rozdíl mezi tím, zda vám kolo nahustili pumpou nebo kompresorem, nepoznáte, jestli někdo utahoval středovou osu originálním klíčem a nebo pomocí kladiva a majzlíku, již ano. Samozřejmě je toto záměrně přehnané, ale vysvětlující další možné rozdíly v cenách servisu. Majitelé moderních a dražších kol pak najdou další rozdíl: v některém servisu mechaniky zaujmete technickou novinkou, byť už jde rok či dva o trend u dražších kol, ale nebudou schopni ji jednak kvalifikovaně opravit (pokud vůbec), jednak na to nebudou mít potřebné nářadí. Samozřejmě existují mechanici a "mechanici". Odborná školení nejsou zadarmo, ovšem ušetřené prostředky se pak promítnou do kvality práce. Cykloprodejny s proškoleným personálem se většinou chlubí získanými certifikáty na stěnách svých obchodů, vy si pak můžete díky tomu být jisti, že vám budou umět odborně pomoci.



Kolik za to Orientační ceník vybraných servisních prací * základní sazba se zhruba pohybuje v rozmezí 300−500 Kč za hodinu práce, u některých zásahů je sazba pevná, bez ohledu na čas

* zapletení nového kola 105−380 Kč

* přepletení kola 150−320 Kč

* centrování od 60 Kč do 200 Kč (podle času)

* výměna pláště/duše 15−55 Kč

* výměna středové osy od 30 Kč

* seřízení řazení 20−50 Kč

* celková kontrola od 250 Kč

* generální oprava hydraulických brzd 250−600 Kč

* generální oprava odpružené vidlice 250−540 Kč (elastomerová od 150 Kč)

* montáž hlavového složení (včetně úpravy sloupku vidlice) 50−250 Kč

* výměna řetězu 20−50 Kč

* výměna brzdových špalků (za pár) 40−100 Kč Poznámka: Ceníky stejně jako přístup k zákazníkovi se v různých regionech diametrálně liší. Zmíněné berte pouze jako orientační. Ceny nezahrnují materiál.