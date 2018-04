Jak (ne)bezpečný je bývalý SSSR

Bojíte se cestovat do nástupnických zemí SSSR? Bojíte se lupičů, mafiánu, opilců, divokých horalů? Ve většině případů se pravděpodobně obáváte více než je třeba.Na druhou stranu: stát se může všude všechno. Následující řádky vám pomohou velmi zhruba se zorientovat. Opatrnosti není nikdy dost.Do této kategorie spadají zejména státy Pobaltí: Estonsko, Lotyšsko a Litva. V uplynulých letech výrazně vykročily směrem ke střední Evropě a jsou i podobně bezpečné (či nebezpečné).Sem patří zejména Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Doby, kdy zločinci masově přepadávali pokojné cizince, jsou pryč, bezpečnostní situace v těchto zemích se výrazně zlepšila. Obecně platí, že Moskva, Kyjev, Minsk i ostatní velká města jsou relativně bezpečná. Denní i podvečerní procházka centrem města s sebou nenese velká rizika. Na druhou stranu je třeba být stále trochu ve střehu - nenosit u sebe větší částky, zbytečně na sebe neupozorňovat drahými fotoaparáty, nebrat si "černé" taxíky atp. Rizika nejsou všude stejná. V rámci Ukrajiny patří k "divočejším" oblastem Zakarpatsko, u Ruska je vždy lépe zkonzultovat cíl s někým, kdo tam byl (Sibiř, Dálný východ).Sem patří státy Zakavkazska a Střední Asie. Ani zde se není třeba obávat, že budete přepadeni na prvním rohu, cesta sem však vyžaduje určité cestovatelské zkušenosti. Jsou to oblasti, kde je možnost setkat se s nějakou nepříjemností poměrně reálná, zvláště při cestách mimo město. Znalci doporučují cestu vždy pečlivě konzultovat a na místě se nepohybovat bez místních průvodců.Do této kategorie patří severní Kavkaz (zejména Čečensko a Dagestán) a Tádžikistán. V Čečensku zuří válka, ještě větším nebezpečím jsou ovšem únosy. V uplynulých letech tam (a také v sousedním Dagestánu a Ingušsku) bylo uneseno mnoho set lidí včetně cizinců. Výkupné se pohybuje v řádech statisíců až milionů dolarů. Tádžikistán je země bezvládí, chaosu a občanské války, kde i procházka po hlavním městě je velmi nebezpečná.Nepříjemnosti vám v těchto zemích nehrozí jen od padouchů - i úředníci či policie mohou být dosti záludní. Podstatné je uvědomit si, že cizinec je povinen se zaregistrovat na policii (většinou do jednoho až tří dnů). Bydlíte-li v hotelu, recepce to většinou udělá za vás. Bydlíte-li v soukromí, je to problém a není dobré na to zapomenout. V Moskvě, šokované teroristickými útoky, není bez tohoto razítka rozumné vycházet na ulici, hrozí vám zatčení a další nepříjemnosti. Obecně také platí, že policie musí cizinci umožnit spojit se s velvyslanectvím, a to ještě předtím, než ho například donutí nastoupit do policejního vozu.