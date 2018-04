Jak (ne)bezpečná může být dovolená

1. ŠPANĚLSKO



Španělsko je bezpečnou zemí. Míra kriminalita je zhruba stejná jako v Česku. Přesto nezapomínejme na riziko separatistické organizace ETA, která čas od času podniká teroristické útoky. ETA usiluje o získání nezávislosti Baskicka na Madridu. Za cíl si sice vybírá policisty a politiky, nicméně během summitu EU v Seville provedla dva atentáty v přímořských letoviscích Fuengirola a Mabella.



2. ČERNÁ HORA



V Černé Hoře je stejně bezpečno jako v Chorvatsku, válka se této zemi vyhnula. Konflikt se Srbskem nyní nehrozí. Organizovaný zločin kvete, místní mafie si však vyřizuji účty jen mezi sebou. Pozor na komplikace s vízem! Pokud do Černé hory přijíždíte z Chorvatska nebo z Itálie, vízum nepotřebujete. Jedete-li však z Jugoslávie, pak ano.



3. CHORVATSKO



Ačkoli Chorvaté v přímořských oblastech na otázky ohledně nevybuchlých i min odpovídají zpravidla smíchem, české ministerstvo zahraničních věcí přesto nedoporučuje vstupovat do volné přírody mimo vyznačené cesty na, úseku Karlovac -Split a do válkou mlčených objektů. Ty jsou dodnes k nalezení hlavně v oblasti Krajiny (okolí města Knin) a východní Slavonie (Vukovar).



4. IZRAEL



Země prožívá nešťastné období, protože atentáty z ní dělají velmi nejisté místo jak pro místní, tak pro turisty. Těch je zde jen hrstka. Zákeřnost sebevražedných útoků dělá riskantní celou zemi: nikdo netuší, odkud přijde útok příště, Izraelci se proto rozhodli ocenit každého turistu pochvalným certifikátem, rudou růží a samolepkou "Izrael vás miluje".



5. TURECKO



Ačkoli teroristická aktivita Strany kurdských pracujících a dalších extremistů poslední dobou polevila, k atentátům v metropolích čas od času dochází, Nebezpečný je zejména východ země (provincie Diyarbakir, Hakkari, Tunceli, Sirnak), kde často operuje turecká armáda. Policie nedoporučuje vyhovět žádostem místních o vyvezení balíčků, filmů atd. Bezpečno je v přímořských oblastech.



6. TUNISKO



Tunisko se dlouho těšilo pověsti poklidné země přátelských lidí s minimální kriminalitou, kde turistům prakticky nehrozilo žádné nebezpečí. Tato charakteristika v podstatě platí dodnes. Je tu však jedno ale. Březnový atentát na ostrově Džerba, k němuž se přihlásila Al-Kajda, ukázal, že teroristé dokážou proniknout i do této dobře střežené země.



7. EGYPT



Úzkostlivé se snaží zachovat si image bezpečného místa, kde se turisté nemají čeho bát. Faktem je, že po tragických incidentech před několika lety, kdy islámští extremisté podnikali atentáty na turisty, je v zemi klid. Vláda podnítila tvrdé tažení proti fundamentalistům a investuje do bezpečnostních opatření; vojáci hlídkují na ve všech turistických centerch.

8. ASIE



Oblíbené cíle, jako je Thajsko, ostrov Balí a oblasti na jihovýchodě Asie, zůstávají s výjimkou jitru Filipín bezpečné. I tady však platí: po 11. záři už nic není jako dřív, Indie je dál k turistům přátelská. Díky sporům s Pákistánem se tam však bezpečnostní situace zhoršila. Jak svědči občasné útoky, islámští radikálové mohou zaútočit kdekoli. Kašmíru by se měl každý vyhnout.