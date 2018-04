Jak nám zatopili v Hongkongu

V oblastech kolem dvacáté rovnoběžky si cestovatel připadá jako ve skleníku nebo prádelně. Teploty vzduchu dosahují třiceti stupňů, je tu vysoká vlhkost a časté srážky - jinými slovy pořádné parno. Obyvatelé exotického a nesmírně zajímavého Hongkongu si velice potrpí na klimatizaci. Čím výkonnější, tím lépe. Náš hotel v tomto ohledu rozhodně nezaostával. Za okny, která samozřejmě nešla otevřít, panovalo tropické vedro. Uvnitř hotelového pokoje klimatizační šachta nahlas chrlila ledový vzduch. Zemřít v tropech na podchlazení by byl vskutku husarský kousek. Recepční ani nebyl příliš překvapený naším zoufalým telefonátem. "Bohužel, klimatizace je centrální a nedá se ztlumit. Jsme ale na podobné případy připraveni," odpověděl. Asi jsme nebyli první hosté, kteří odmítli odvézt si z Hongkongu omrzliny. Netrvalo dlouho a v našem pokoji, pod naplno pracující klimatizací, hned u okna, které nás dělilo od výhně venku, stál do ruda rozžhavený elektrický přímotop.Cestujete a chcete se s ostatními čtenáři podělit o zajímavé zážitky? Nebo jim nechat jenom vzkaz, čemu se vyhnout, a co naopak navštívit? Pokud ano, zašlete svoje příspěvky (v maximální délce dvaceti řádků), případně i fotografie, na adresu MF DNES, Senovážná 4, P. O. Box 1080, Praha 1, PSČ 111 21 a na obálku napište heslo "Zážitky z cest".