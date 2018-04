Jak na podzim na kolo? Jako cibule!

Textilní průmysl udělal za poslední roky velký pokrok a výrobci nabízejí oblečení z moderních, tzv. funkčních materiálů, které ty tradiční, jako např. bavlnu, překonávají ve všech parametrech včetně vzhledu, příjemnosti nošení i trvanlivosti.

Firmy, které vývoj dotáhly nejdále, nabízejí zákazníkům možnost vybrat si z různých vrstev oblečení přesně podle jejich potřeb.

Petr Vavrys, zástupce švédského Craftu, jednoho z předních propagátorů funkčního oblékání ve vrstvách, vysvětluje základní principy tohoto přístupu: "Systém oblékání ve 3 vrstvách umožňuje lidskému organismu udržovat optimální mikroklima s ohledem na intenzitu výkonu a vnější prostředí. Jednotlivé vrstvy na sebe navazují a společně vytvářejí funkční systém oblečení. Velmi zjednodušeně lze říci, že první vrstva má za úkol odvézt pot od těla, druhá vrstva zadržuje lidské teplo a třetí, vnější vrstva chrání organismus a vnitřní vrstvy oblečení před nepříznivým počasím."

Cyklisté přitom výhody odděleného oblečení znají už dlouho, na podobném principu dnes i dříve fungovaly třeba samostatné rukávy nebo nákoleníky, které je možné mít sbalené v kapse dresu a při ochlazení je rychle nasadit.

Máte zkušenosti se sportovním oblečením do zimy? Který materiál je pro vás ten pravý a doporučili byste ho ostatním? Podělte se o váš názor s ostatními čtenáři v diskuzi.

Funkční prádlo

Jedná se o první vrstvu funkčního systému oblékání. Po masivním nástupu různých výrobců prádla v 90. letech má dnes doma nějaký kousek funkčního prádla snad už každý rekreační a aktivní sportovec.

V celém 3-vrstvém systému je prádlo považováno za nejdůležitější část. Jeho úkolem je odvádět pot, který vzniká při sportovním výkonu, dále od těla.

Pot je sice přirozenou reakcí organismu na jakoukoli zátěž, pokud by ale zůstal vsáknutý do obyčejného bavlněného trička, bude nás přirozeně ochlazovat. Dokud se hýbeme, tak to nemusí vadit, jakmile ale zastavíme nebo se objevují první známky únavy, začne být zpocené bavlněné triko nepříjemné a jenom urychlí prochlazení organismu a zvýší únavu.

Naproti tomu kvalitní funkční prádlo transportuje prostřednictvím speciálně pletených vláken pot a vlhkost dále od těla – přechází do další vrstvy nebo se odpařuje volně do prostoru. Výhodou funkčního prádla je také to, že rychle usychá. Zastavíte-li tedy při vyjížďce na krátkou pauzu, prádlo poměrně brzy proschne, a potřebujete-li ho při několikadenní akci vyprat, stačí klidně i ve studené vodě a prádlo je brzy opět čisté a suché.

Na českém trhu funguje dnes několik domácích a zahraničních značek, které vyrábějí prádlo ze dvou základních syntetických materiálů – polypropylenu a polyesteru.

Předností polypropylenu (např. Moira) je o něco nižší nasákavost, rozdíl je ale rozpoznatelný pouze v laboratorních podmínkách. Výhodou polyesteru (Craft, Sensor, Vavrys aj.) je naopak lepší tvarová stálost, prádlo je také příjemnější na pokožce a lépe na těle sedí, což ocení zejména dámy dbající na eleganci i při sportu. Podle odborníků se tak dnes zájem kupujících přesouvá k výrobkům z polyesteru, každý by si ale měl vyzkoušet, který materiál a která značka mu nejlépe vyhovuje.



Princip tří vrstev

Termoizolační vrstva

Ani sebefunkčnější první vrstva nesplní zcela svou roli, když si přes ni vezmete bavlněnou teplákovou soupravu nebo mikinu. Transport vlhkosti se zastaví v bavlněné mikině a přestanete-li se hýbat, začne studit i přes vrstvu termoprádla.

Vhodnou druhou vrstvou je tzv. flís (nebo původní anglický výraz fleece) – materiál vyrobený z polyesterových vláken. Termoizolační funkce je dána gramáží fleecu, čím silnější, tím teplejší (od 100 až ke 300 g/m2). Druhá vrstva dává výrobcům také větší prostor pro eleganci a módní provedení.

Jednotlivé modely se liší barevnými kombinacemi, podobně jako u prádla je pamatováno i na dámy s modely s elegantně vypasovanými ženskými střihy. Oblíbené fleecy jsou nejen hezké, ale i lehké, prodyšné a umožňují volný pohyb. Nechrání ale proti větru. Proto nabízejí někteří výrobci i provedení s windstopperovou membránou. Tím už přebírá druhá vrstva úkoly vrstvy třetí.

Do třetice všeho dobrého – svrchní oblečení

Třetí vrstva má za úkol dokončit funkční řetězec, tedy odvézt pot, který se odpařil přes první a druhou vrstvu definitivně pryč od těla. Říká se, že oblečení musí dýchat a být prodyšné. Zároveň však po něm také chceme, aby neprofouklo a nepromoklo. Což jsou požadavky v podstatě protichůdné.

Přesto existuje řada materiálů (Gore Tex, Sympatex, Craft Hypervent, Windstopper aj.), které dokáží těmto nárokům vyhovět, vždy ale jen do určité míry. Je tedy dobré si nejprve rozmyslet, zda se budeme aktivně hýbat a je pro nás důležitá prodyšnost, nebo budeme stát celý den v dešti a měli bychom si pořídit spíše pořádnou pláštěnku.

Novinkou na trhu sportovního oblečení je vývoj nových materiálů, které kombinují role dvou vrstev do sebe. Jinou alternativou je kombinace různých materiálů na jednotlivé díly oblečení – např. lepší odolnost proti větru na přední části a lepší prodyšnost a odvod potu na zádech bundy.

Při výběru svrchního oblečení je také dobré zvážit, jak je oblečení lehké, zda se dá sbalit do malého balíčku, který se vejde do kapsy dresu, zda je univerzální a dá se z bundy udělat odepnutím rukávů i vesta atd. Možnosti vybavení pro třetí vrstvu jsou velmi široké – od klasického cyklistického dresu, přes jeho zateplenou variantu, různé vesty, lehké větrovky až po cyklistické bundy. Podobná nabídka je navíc i u kalhot, takže jak cykloturisté, tak i výkonnostní bikeři mají z čeho vybírat. Bylo by přece škoda nechat si vyjížďky do přírody zase až na jaro...