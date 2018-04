Jak na Nový rok, tak po celý rok. Vyrazte za kulturou či sportem

Novoroční ohňostroje

Jakmile hodiny na sto věžích začnou odbíjet 18. hodinu, osvítí historické centrum Prahy tradiční novoroční ohňostroj s názvem Stroj času. Tématem bude tentokrát sametová revoluce, chybět ale nebudou ani hity Michala Davida, Werichův Kat a blázen či Dvořákova symfonie Z nového světa.

Zářivé obrazce ozdobí noční oblohu 1. ledna na přibližně 10 minut, proto neotálejte a vyrazte do pražského centra co nejdříve. Vzhledem k oblíbenosti ohňostroje bývá totiž městská doprava v čase asi hodinu před začátkem velmi zrádná. Nejlépe se pro sledování hodí mosty v centru, Petřín, či Letná, odkud se ohňostroj bude odpalovat.

Jste-li mimopražští, můžete se vydat na novoroční ohňostroje třeba do Třebíče, kde rachejtle určené především dětské potěše vyletí do vzduchu v 17 hodin. Na další zářivé show se můžete vydat také do Kladna, Spáleného Poříčí, Třeboně či Duchcova.

Novoroční výstupy

Chcete-li pozůstatky předešlé noci vyhánět spíše pohybem, vydejte se na některý z novoročních výstupů či pochodů. Jeden z nich vám už potřetí nabídne Stezka korunami stromů, která je na Lipenské přehradě otevřena celoročně. Za výstup, který pro většinu poutníků začíná na centrálním parkovišti, dostanete drobné dárky, vánoční punč i pamětní list.

Na Ještěd si na Nový rok vyšlápněte z Hanychova

Výrazně delší, ale stejně příjemnou, tradicí jsou novoroční výstupy na Ještěd, které se konají již 35 let. Vyrazit můžete z Horního Hanychova, kde se od půl deváté do půl dvanácté můžete v místním turistickém centru registrovat. Po modré turistické značce se potom vydáte na čtyřkilometrový pochod, jehož cílem je vrchol Ještědu. Za výstup, který se koná za každého počasí, dostanete kovový odznak, pamětní list i příležitostné razítko Klubu českých turistů.

Vystoupat můžete na Nový rok také k rozhledně Libín u Prachatic, kde na vás kromě krásného výhledu bude čekat i drobné občerstvení. Vyšlápnout si můžete také na Stropník u Duchcova nebo se vydat na procházku po Stezce Vojty Náprstka.

Novoroční hrady

Pokud se na velké túry nebudete cítit 1. ledna, vyrazte o dva dny později na hrad Helfštýn. I ten se zapojí do novoročních oslav a výjimečně se v zimě otevře veřejnosti. Brány pevnosti se otevřou v 8 hodin ráno a možnost projít se po hradním nádvoří budete mít až do 15. hodiny. Stálé expozice sice zůstanou zavřené, zato za svůj novoroční výkon dostanete v H-studiu odměnu v podobě razítka a upomínkového předmětu. Jednotné vstupné vás vyjde na 20 korun.

Novoroční oživené prohlídky s vánoční tématikou se konají na hradě Kašperk

Na vánočně laděnou prohlídku se můžete vydat také na hrad Kašperk. Tam se 1. ledna uskuteční prohlídka expozic Život na zimním hradě a Vánoční zvyky za Karla IV. Právě druhý prohlídkový okruh bude takzvanou oživenou prohlídkou, na níž se potkáte s dvěma přímými účastníky Vánoc 14. století.

Vycházky hradem, na nichž se dozvíte ledacos o středověkých zvycích a ochutnáte dobroty, které chutnaly našim předkům, začínají v 11, 13 a 15 hodin. Kapacita je však omezená, proto raději na Kašperk zavolejte a ověřte si, zda můžete na prohlídku dorazit.

Novoroční výlet vláčkem

Ačkoliv se to nezdá, i cesta vláčkem může být příjemnou sváteční záležitostí. Obzvlášť v případě, kdy na Nový rok vyrazí na koleje mašiny neobvyklé. Jednou z nich je vlak Výtopny Zdice, který spojí právě Zdice nedaleko Berouna s Litní a naopak. Vyrazit na cestu můžete v 9:47 se zastávkami v Lochovicích, Hostomicích a dalších.

Právě z Hostomic a Osova vás ještě může dovézt historický autobus pod Studený Vrch, odkud se vydejte na novoroční výšlap na rozhlednu. Pokud o něj zájem nemáte, nechte se svézt do Všeradic a místního zámeckého pivovaru. Ve vlaku bude po celou dobu zajištěno občerstvení a všichni budou moci získat nové turistické razítko s motivem medvídka Saxíka.