Jak na nejkrásnější horu v Česku? Po svých!

Proč nejkrásnější?

Mohutná oblá kupole Králického Sněžníku, sahající nad hranici lesa až do výšky 1423 m, je dostupná jen a pouze vlastním přičiněním, nevede sem žádná silnice ani lanovka, nestojí tu žádná stavba. V našich skromných avšak přecivilizovaných českých poměrech v podstatě rarita!

Na plochém vrcholu se válejí jen ruiny po staré rozhledně, kousek pod ním na úbočí lze identifikovat základy turistické chaty, která byla stržena roku 1971 (dva roky před rozhlednou). I bez rozhledny je však rozhled dokonalý na všechny strany. Zvláště hezký je odtud zimní pohled na 100 km vzdálenou Sněžku.

Plány na výstavbu nových objektů pochopitelně jsou a to i s logickými argumenty, že na Králickém Sněžníku přece chata i rozhledna již stály. Samozřejmě – ale ještě v dobách, kdy se chodilo všude pěšky, zásoby na chatu se nosily na zádech a lyžaři si šlapali svahy. Nestálo by za to nechat si alespoň jeden významný vysoký kopec jenom tak, bez ničeho?



Turistická chata Návrší

Na vrchol jen po vlastních

Králický Sněžník tedy představuje poměrně odlehlý, nepříliš frekventovaný a turistickými službami nijak "nezajištěný" vrchol, při jehož návštěvě je nutno spoléhat především na vlastní síly, obsah batohu a teplé oblečení.

Na polském úbočí hory sice stojí hezká dřevěná chata, avšak naši turisté ji příliš nenavštěvují, protože by museli přejít přes vrcholový hraniční přechod a opět se spouštět poměrně hluboko dolů.

Nejčastějším východiskem na vrchol Králického Sněžníku je osada Stříbrnice u Starého Města pod Sněžníkem, kde se nachází několik chat. Nejznámější z nich je Návrší, odkud se zpravidla realizuje výstup – nejdříve po žluté, posléze po červené. Jeho délka je přibližně 5 km, avšak doba potřebná k realizaci je zvláště v zimě velmi závislá na momentálních povětrnostních podmínkách.

Hřebenovkou po modré

Téměř objevitelský charakter má 15 km dlouhá modrá značka od železniční stanice Podlesí, která ke Králickému Sněžníku míří po mohutné jižní rozsoše přes vrchol Sušinu.



Staroměstská kotlina a masív Hrubého Jeseníku z Králického Sněžníku

Značka od železnice nejdříve sleduje silnici směrem k Hanušovicím, posléze uhne do zalesněné rokle vlevo. Lyže je nejlépe nasadit až nad zapadlou osadou Vojtíškov, přes níž vede sypaná silnice. Lesní cesta odtud plynule stoupá vzhůru a naskýtají se z ní krásné pohledy na protilehlý plochý masiv hory Jeřáb.

Kousek za vstupem do lesa si značka zkracuje serpentinu, v zimě je však lépe držet se stále lesní cesty a vyhnout se krkolomnému terénu.

Krásné partie se odkrývají na hranici národní přírodní rezervace v sedle Čtyři rohy. Jako na dlani je odtud vidět Staroměstská kotlina i hradba Hrubého Jeseníku s Pradědem.

Následující terén přes hory Souš, Podbělku a Sušinu je poměrně náročný a vyžaduje jisté lyžařské dovednosti, zvláště ve sjezdech. Odměnou jsou však krásné přírodní partie s posledními zbytky přirozených smrčin a lesní průhledy na kupoli Králického Sněžníku, za dobré viditelnosti i na krkonošskou Sněžku.

Když se nahoře čerti žení

Vrcholová kupole Králického Sněžníku bývá zvláště v zimě často v zajetí mlh a větru. Drápat se proto v takovém počasí nahoru nemá většinou moc smysl.



Králický Sněžník z Kunčické hory

Přijít vhod však mohou níže položené běžkařské terény, které najdete například v okolí Starého Města pod Sněžníkem. Hustá síť lyžařských stop, sledující turistické značky, umožňuje plánovat v okolí řadu túr. Jako nejlogičtější se jeví okružní trasa přes chatu Návrší, Kladské sedlo a Kunčickou horu, která se vyhýbá náročnějším partiím ve vyšších horských polohách.

Lyže si můžete nasadit hned u vlakového nádraží a po modré přes pole zamířit do Stříbrnic a k Návrší. Po občerstvení ve stylové turistické chatě sjíždíte částečně stejnou cestou zpět, za prudkou serpentinou však odbočíme na lesní cestu vlevo, která nás zakrátko přivede ke zříceninám kapličky.

Odtud pokračujete po červené značce, která z jihu traverzuje pohraniční česko-polský hřeben. Po překonání silničky pod Kladským sedlem následuje prudší výstup na Kunčickou horu. Zde se vydáte na žlutou a krásným sjezdem po loukách uzavřete asi dvacetikilometrový okruh kolem Starého Města.

Může se hodit PŘÍSTUP Kraj pod Králickým Sněžníkem je dost opuštěný a doprava veřejnými prostředky proto nenabízí mnoho variant. Vlakem se pod Králický Sněžník dostanete tratí Hradec Králové – Letohrad – Hanušovice nebo lokálkou Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem. Vlaky však jezdí poskrovnu. Do vesnic ležících na okraji pohoří o víkendech autobusy prakticky nejezdí, takže pokud by vám vlak jako přibližovalo nestačil, nezbývá než jet autem. Jako východisko ke zdolání Králického Sněžníku se nejčastěji používají Stříbrnice anebo lyžařské středisko Velká Morava. Ve Velké Moravě lze využít dlouhý lyžařský vlek k rychlejšímu získání výšky. MAPY

KČT 1 : 50 000 č. 53, Králický Sněžník

SHOCart 1 : 50 000 č.58, Jeseníky, Praděd, Králický Sněžník



Chata Paprsek

Vzdálenějším východiskem na Králický Sněžník může posloužit i chata Paprsek. Byla postavena v roce 1932 na místě, které se původně nazývalo "V ráji". Zřejmě se jednalo o ráj myslivců, neboť okolní lesy jsou skutečně hluboké a jakoby i trochu tajuplné.

Nadmořská výška Paprsku převyšující o 10 m hodnotu tisíc předurčuje chatu na významné středisko zimních sportů s tradičně dobrými sněhovými podmínkami.

Hned vedle chaty se nachází horní stanice 500 m dlouhého, každodenně upravovaného vleku, který má převýšení 100 m. Dole na něj navazuje další vlek z Velkého Vrbna.

V blízkém okolí je udržováno rovněž několik kilometrů běžeckých stop, kolem Paprsku prochází i dálková lyžařská trasa z Ramzové na Králický Sněžník.

Kromě ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích nabízí chata Paprsek svým hostům i stylovou restauraci, jídelnu a dokonce i saunu, která po celodenním lyžování jistě přichází vhod. Ubytovaní mohou k chatě dojet autem ze Starého Města pod Sněžníkem přes Kunčice po romantické lesní silničce. Bývá však sjízdná zpravidla jen se sněhovými řetězy a někdy vůbec. Telefonicky si však lze objednat odvoz přímo od vlakového nádraží.