Jak na kvalitní zimní snímky? Osvědčené rady a tipy

Následující článek míří nejen k amatérským fotografům, vyhledávajícím volnou tvorbu a zajímavé zimní náměty, ale měl by pomoci například i na klasické lyžařské dovolené, aby vaše rodinné fotografické vzpomínky byly co nejzajímavější.

Jak se připravit

Oblékněte se tak, aby vám během fotografování nebyla zima. Většina zrcadlovek se dá obsluhovat v tenkých prstových rukavicích, při větších mrazech si navlékněte dva páry rukavic – slabé prstové, ve kterých budete ovládat přístroj, a navrch třeba palčáky.

Pro fotovýbavu doporučuji pokud možno fotografickou brašnu nebo pouzdro přiměřené velikosti a množství vašeho fotografického arzenálu tak, abyste vše měli při ruce. Je třeba si uvědomit, že například výměna objektivu v hlubokém sněhu nebo prohození baterie ve vichru může být docela náročná operace. Uchováním fotoaparátu v brašně předejdete mlžení čoček vně i uvnitř objektivu, například po vstupu do vyhřáté horské chaty. Osobně po návratu z focení nechávám zavřenou brašnu nebo batoh několik hodin stát v zádveří, teploty se tak pomalu vyrovnají a nehrozí orosení či zničení techniky.

Nízká teplota snižuje kapacitu baterií, proto byste rozhodně měli mít plně nabité baterie. Minimálně jeden záložní článek uchovávejte raději v teple, například v náprsní kapse.

Prachový sníh má tendenci dostat se na ta nejnevhodnější místa. Stačí zavadit o zasněženou větev a budete ho mít například na přední čočce objektivu. Pomůže ofukovací štětec a speciální hadřík na optiku. Suchý a sypký sníh je zrádný ještě z jiného důvodu. Při neopatrné manipulaci nám totiž může napadat do brašny nebo do vnitřku fotoaparátu během výměny objektivu nebo filmu, kde se ale rychle mění na kapalinu a malér je na světě... Raději si tedy při těchto výměnách sundejte rukavice a oklepejte sníh z rukávů.

Poslední součástí výbavy, o které bych se chtěl zmínit, jsou filtry. V současné době používá základní digitální úpravy fotografií stále víc lidí a klesá tak význam zejména barevných a přechodových filtrů. Kdo to myslí vážně, může do své výbavy zařadit šedý přechodový filtr a polarizační filtr. Osobně polarizační filtr v zimě používám velmi zřídka a když už, tak nepolarizuji "naplno" – výsledkem nevhodně použitého filtru bude příliš tmavá obloha a někdy i špatné barevné vyvážení.

Barevné vyvážení, expozice a focení s bleskem

Hlavním problémem, se kterým se při fotografování zasněžené scény setkáváme, je barevná vyváženost snímku. Sníh je totiž málokdy bílý! Při východu nebo západu slunce bude mít narůžovělou barvu, v poledne při jasné obloze zase namodralou a v temných stínech dokonce sytě modrou barvu. Budeme se tedy často potýkat s tím, jak fotografii barevně vyvážit, aby se líbila, vypadala přirozeně a vyhnuli jsme se nafialovělým nebo nazelenalým tónům.

Většina digitálů má dobře fungující automatické nastavení bílé (white balance). Je tedy třeba pochopit, jak toto nastavení funguje u vašeho přístroje, vyzkoušet různá nastavení a korekce, nastavit scénický expoziční režim "Sníh" (pokud ho váš fotoaparát nabízí), popřípadě snímek barevně upravit následně v počítači.

Že sníh je málokdy bílý, dokazuje i tato fotografie. Růžovou barvu způsobuje vycházející slunce, foceno ve výšce zhruba 2 000 m na sopce Mt. Taranaki na Novém Zélandu.

Druhým zásadním oříškem je expozice snímku. Stává se, že fotoaparát bude mít při automatickém měření expozice tendenci jasnou scénu podexponovat. Stojíme před otázkou, co je lepší – mírně podexponovaný snímek se zachováním struktury sněhu, nebo jasná fotografie, kde obětujeme nejsvětlejší místa záběru? Pokud můžete během fotografování využít histogram, doporučuji nastavit expozici tak, aby pravá část křivky (světla) dosahovala téměř k okraji grafu. Obecně řečeno je menším problémem podexponovaný než přeexponovaný snímek. Pokud můžete, snímejte do formátu RAW, který vám poskytuje větší prostor v boji proti přepalům.

Správná expozice. Vlevo je fotografie, která sice ještě není přeexponovaná, ale už na ní vidíme ztrácející se strukturu sněhu. Uprostřed je správně exponovaná fotografie, kdy stále dobře vyniká struktura sněhu v popředí. A vpravo mírně podexponovaná fotografie

Výhodou zimního období je slunce stojící nízko nad obzorem během celého dne. Tím pádem budeme mít po většinu dne příjemně "měkké" světlo bez výrazně kontrastních scén. Výjimkou jsou slunné dny na horách zhruba mezi 11. a 13. hodinou, kdy prudké slunce a sníh může vyvolat velmi kontrastní scény. Pokud fotíte v takových podmínkách portréty, můžete použít blesk, kterým prokreslíte temné stíny, například v obličejích fotografovaných osob.

Určitě si ale nastavte kompenzaci záblesku (cca -2/3 až -1EV). Při použití blesku na sněhu je třeba pamatovat ještě na další zádrhely: sníh zasvěcuje scénu nerovnoměrně, tedy čím blíže k blesku, tím víc bude objekt osvětlen. Jestliže budete fotit například skupinku lidí a před nimi bude zasněžené popředí, bude se toto jevit nepřirozeně nasvícené (komponujte tedy buď bez tohoto popředí, nebo si pomozte přechodovým filtrem).

Posledním problémem, který při focení s bleskem zmíním, je focení za sněžení. To většinou dopadne špatně, neboť blesk výrazně nasvítí nejbližší vločky a na fotografii tak budete mít množství obrovských rozmazaných zářících bodů…

Někdy je třeba reagovat rychle – unikátní snímek z vyhlídky na Prachovské skály a hrad Trosky vznikl pár hodin po silném sněžení. K místu jsem se půl hodiny brodil po pás ve sněhu, ale výsledek stojí za to! Zajímavý efekt pomalu zamrzajícího Konopišťského rybníka a současného sněžení. Sníh se udržel jenom na čerstvém ledu a vytvořil tak zajímavé obrazce.

Fotíme za každého počasí?

Konečně jsme na horách, fotovýbava je připravená, baterie nabité, čip vyčištěný a paměťové karty zformátované. Ale co to? Jako na potvoru ráno vstáváme do zamračené oblohy a ve vzduchu poletují vločky… Ne každé počasí se hodí na kvalitní focení a u fotografování na sněhu to platí dvojnásob.

Zamračený den nám nabídne v podstatě černobílou krajinu, bez výrazných struktur a stínů. V ostatních ročních obdobích v takovém případě zalézám buď do postele nebo do lesa, kde situaci může zachránit focení potoků, makro či jiné detaily; v zimě je ale vše pod sněhem a možností 'úniku' moc není...

Focení inverzních a údolních mraků patří ke klasice zimní fotografie. Pro snímek na ukázce bylo nutno si přivstat na východ slunce. Náladu snímku umocňuje teplé nasvícení vrcholků hor a jejich kontrast se studeným tónem v dolní části snímku. Obvyklý objekt neobvyklým způsobem: Mumlavský vodopád se zajímavými rampouchy. Bylo nutno použít ultraširokoúhlý objektiv a z polohy vleže na ledu opatrně fotit.

Jan Hocek Autor článku Jan Hocek fotografuje víc než 20 let, zaměřuje se zejména na krajinu, cestovatelskou fotografii a reportáž, přírodu a divoká zvířata. V roce 2005 vydal unikátní obrazovou publikaci Nejhezčí túry světa, popisující slovem i obrazem 18 světových túr. V prestižní soutěži fotografů přírody Štíty Viléma Heckela '09 zvítězil v hlavní kategorii s fotografií z Nepálu. Na svém kontě má desítky fotografických kalendářů, publikuje rovněž v časopisech a na iDNES.cz – většinou články s cestovatelskou a dobrodružnou tematikou. Více na www.hocek.cz.

Jestliže můžeme, počkejme si na slunný mrazivý den, ideálně po nové sněhové nadílce, kdy bílá peřina je ještě panensky neporušená. Pokud například hodlám fotit hory na Slovensku, sleduji denně předpověď počasí a vyrážím na noc, hodinu poté, co ve zprávách ohlásí příchod hřebene vysokého tlaku. Je jasné, že to, co platí pro volnou a profesionální fotografii neplatí o dovolené, kdy si nemůžeme počasí vybírat a spíše budeme fotit dokument do rodinného alba. I tady ale doporučuji využít byť jediného hezkého dne, vyrazit na sjezdovku brzo ráno a zužitkovat náladu, dobré světlo a fotit 'co to dá'.

Zejména v zimě můžeme využít nízko stojící slunce a vyzkoušet focení proti slunci. Uvidíte, že takové snímky dodají vašemu albu na zajímavosti. Není v tom kupodivu nic magického, jen je potřeba uvědomit si několik věcí. Jestliže fotíte přímo do nezakrytého slunce, fotka bude pravděpodobně hodně kontrastní a bude třeba vyzkoušet víc variant expozice. Fintou bývá částečné zakrytí slunce, například větví stromu, mrakem, postavou. Druhým problémem je kvalita vašeho objektivu a tím způsobený vznik nejrůznějších odrazů a 'duchů'. V neposlední řadě doporučuji co nejvíce zaclonit objektiv, čímž mimo jiné. získáme hezký efekt paprsků kolem slunce

Dobré světlo a spoustu sněhu!