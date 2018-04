Jak na houby ve Švýcarsku?

V jižním kantonu Ticinu/Tessinu a ve východním Graubündenu/Grizonsku se houby sbírají a používají v kuchyni tradičně. Sbírají se ale většinou jen pravé hřiby a lišky. Houby tu uvidíte čerstvé i sušené také na každém trhu a ty sušené i v krásných obalech ve všech obchodech s lahůdkami.

"Houbařský lístek" ani nic podobného nepotřebujete. Jen musíte respektovat místní pravidla, ta většinou vymezují čas, kdy lze houby sbírat, každý první týden se to nesmí například v Silvaplaně. To proto, aby se podhoubí mohlo vyvíjet a houby si od lidí chvíli "odpočinuly". Omezeno také bývá množství hub.

Pokud vás bude tohle zajímat, zeptejte se v turistické centrále ve středisku vašeho pobytu nebo tam, kde není, na poště.

Taky se někdo při jedné novinářské cestě ptal: " A kdo to kontroluje? To u každé cesty někdo sedí? Nebo se houby musí někam odnést?" Švýcaři naší otázce nerozuměli, tak jsme jim ještě jednou vysvětlili, co máme na mysli. Zasmáli se a řekli: "To nikdo nekontroluje, to přece každý ví a respektuje, vždyť jde o náš les a naši přírodu." Trochu jsme se v té chvíli za svou otázku styděli, byla taková česká...