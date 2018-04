Jak mohou zabíjet sopky: žárem, plynem, popelem i pohřbením zaživa

9:24 , aktualizováno 9:24

Aktivní sopky mohou být velmi nebezpečnými místy. Věčnou připomínkou toho, co sopka dokáže, jsou vykopávky římského města Pompeje u Neapole, kde v roce 79 našeho letopočtu zahynuly při erupci vulkánu Vesuv tisíce lidí a zůstaly jako mumie v těch pozicích, v jakých je zastihla smrt. Nebyla to však láva ani mraky popela, co je skutečně zabilo.