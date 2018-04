Jak mě nechtěli pustit do USA kvůli hladkým bříškům prstů

Od 17. listopadu do USA bez víza Americké úřady oznámily, že od pondělí 17. listopadu přestane pro české občany cestující do USA platit vízová povinnost. Které povinnosti cestujícím odpadnou a jaké nové požadavky budou muset splnit? Bude třeba navštívit americkou ambasádu v Praze? Ne. Cesta na ambasádu a pohovor s úředníky odpadne. Stejně jako placení poplatku za vízum. Co bude nutné udělat, aby Čech mohl odcestovat do USA? Bude muset vyplnit po internetu formulář v elektronickém systému ESTA. Najdete ho na https://esta.cbp.dhs.gov. Text formuláře existuje na netu i v češtině, odpovědi však musí být anglicky. Musíte si také pořídit biometrický pas. Co obsahuje formulář? Musíte vyplnit jméno, datum narození, pasové informace, číslo letu a adresu pobytu v USA. Zda nemáte nakažlivé choroby, nebyl jste trestně stíhán nebo nepracoval nelegálně v USA. Děti budou muset mít v systému ESTA samostatné povolení. Může za mě formulář vyplnit třetí osoba? Ano. O registraci mohou zažádat oprávněné třetí osoby, jako například příbuzní nebo cestovní delegáti. Může být žádost zamítnuta? Ano, pokud systém ESTA ukáže, že by turista mohl představovat nebezpečí pro USA. Pozor, do systému se nemohou registrovat lidé, kterým byla již dříve žádost o vízum do USA zamítnuta. Co mohou odmítnutí dělat? Pokud chcete jet, budete muset osobně zažádat o víza na velvyslanectví USA v Česku. Za jakou dobu po registraci můžu odcestovat? Vyřízení žádosti má trvat nejdéle tři dny. Registrace platí dva roky bez ohledu na počet cest. Můžete vycestovat nejdéle na 90 dnů. V případě delšího pobytu žádejte o vízum. Kolik se platí za registraci?

Nic. Potřebuji pas s biometrickými prvky? Ano. Čekají mě v USA další kontroly? Ano. Registrace vás pouze opravňuje ke vstupu do letadla. V USA vás ještě čeká pohovor s úředníkem. Ten vám může vstup do země také zamítnout. A to bez udání důvodu. Bude mi platit staré vízum?

Tomu, kdo má už nyní platné vízum, bude platit až do vypršení. Nemusí žádat o novou registraci.