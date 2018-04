JAK LÉTAT NA ŘECKÉ OSTROVY

Cestovní kancelář Goldair Greece Tours se v roce 2000 stala generálním agentem společnosti Olympic Airways pro Českou republiku. Tato letecká společnost je řeckým národním dopravcem. Kromě každodenního spojení řeckých ostrovů s pevninou zajišťuje letecké spojení do 50 destinací po celém světě. Možnost vydávat přímo v Praze letenky na vnitrostátní linky v Řecku, včetně mnoha destinací na ostrovech v Egejském i Jónském moři, zpestřuje nabídku cestování do Řecka pro individuálně cestující zákazníky i skupiny. Po celý rok lze využívat letecké spojení do Athén v kombinaci s vybranou cílovou destinací v Řecku za velmi výhodné ceny. Bližší informace u GOLDAIR GREECE TOUR na tel.: 02/2319366.