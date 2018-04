Jak Labe v Ústí ozdobila žraločí ploutev

Mariánský most Charakteristika mostu:

Délka 198 metrů

Šířka 24 metrů

Výška šikmého pylonu 75 metrů

Otevřen 30. července 1998 Název Mariánský most zvítězil v anketě, která probíhala v informačním středisku v Ústí nad Labem v letech 1995 - 1998. Podle sdělení PhDr.Vladimíra Kaisera z Archivu Ústí nad Labem získal název Mariánský most největší počet hlasů. Jinými návrhy byly Most Václava Havla, Most Smíření, ale např. i Vidlák, či Mobydyck... Podle statistik jezdí přes Mariánský most 40 % dopravy, přes sousední Benešův je to 60 %. Mariánský most slouží také jako rezervní most pro krizové situace.