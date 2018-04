Jak konkurence stlačila ceny telefonu v Kanadě?

Ti, kteri si uz mohli dovolit koupit komputer - tedy podminujici moznost dostat se na Internet, maji problemy s jeho provozovanim, protoze je drahy. Monopolni Telecom si dela se zakazniky, co chce. A pritom je jasne (anebo prave proto), ze stejne jako kdysi telefon, fax, dalnopis a jina chytra zarizeni, tak komputer patri k nejzadanejsim a nejzadoucnejsim potrebam inteligentnich lidi. Tech, co chteji vedet, co chteji svoje nazory konfrontovat se svetovym trendem - a to rychle, protoze pokrok proste nepocka.

Jak to vypada tady? Trochu jsem do praxe tohoto zivota nahledla, kdyz jsem si poridila komputer take. Chtela jsem byt v kontaktu se svou predchozi vlasti a s lidmi, ktere jsem neprestala mit rada. Moji znami mi poradili na padesat ruznych provozovatelu Internetu (a s nim e-mailu). Nemohla jsem se rozhodnout. Nakonec to vyhral Sprint Canada se svymi zvyhodnujicimi programy, ktere se mimichodem meni podle toho, jak se pohybuji podminky na trhu. Pred ctyrmi lety jsme opustili monopolni Bell Canada - i kdyz bohuzel ne tak docela, nebot provozuje telefonni zarizeni , ale uz jsme si mohli vybrat firmu, ktera nas bude uctovat za mezimestske a mezistatni hovory. A tam Sprint uspel a pretahl celou radu zakazniku. Mel proste vyhodnejsi ceny. Ted platime kazdy mesic dva ucty - provoz Bellu Canada a Sprintu Canada za hovory.

Na to, ze neomezene casem ani mistem mistni hovory jsou za minimalni rezijni poplatek, si clovek velice rychle zvykne. ( A ze tady ma telefon postaveni malem identifikacniho prukazu - neco jako ridicsky : nemas telefonni cislo, nemuzes mit nasi duveru, taky.) Ty mezimestske hovory uctuje Sprint skutecne slusne - napr. kdekoliv ( a kdykoliv) po Kanade se svym programem "The Most Online long distance" deset centu za minutu. S timto programem nas prijde jedna minuta do Prahy na 1.02 dolaru. A Sprint Canada - tenkrat se mi dostala takova nabidka jako jedina do ruky - nabizel "unlimited Internet access" v kteroukoliv denni a nocni hodinu, a s programem Online cini mesicni ucet (vcetne e-mailu do celeho sveta) 20.95 dolaru. (minimalni hodinova mzda cini 6.85 dolaru). Navic k teto sluzbe dodava zdarma "starter kit" a 24 hodin denne po sedm dnu v tydnu (a v prvnim roce provozu komputeru - tedy v jeho garancni lhute - zdarma) i technickou poradnu. Primo na telefonu. Volala jsem tam nescetnekrat. A ze jsou tam technici uctivi a trpelivi, to si piste: predstavte si anglictinu v komputrech neskoleneho zacatecnika - mnohdy to byla pekna estrada na obou stranach. Konfrontace s mym pritelem Lacim jsem se jen presvedcila, ze jsem si vybrala spravne - on si vybral jako provozovatele Internetu americkou firmu AOL, ktera mu uctuje 10 americkych dolaru za 10 hodin internetoveho provozu v mesici. Samozrejme mu to nestaci, a kdyz jim vola, ze s nimi chce smlouvu zrusit, prihodi mu par hodin "zada" navic. Ale princip veci to nemeni. Je rozhodnut, ze presedla.

Sprint neni samozrejme jediny, ktery slape monopolnimu Bellu na paty, (i kdyz ten - coz se musi na jeho obhajobu uznat -, se snazi nalezat cesty, jak si ztracene zakazniky ziskat zpet. Nescetnekrat k nam -i jinym- volali a pokouseli se nabidnout lepsi podminky). Do popredi se dostavavaji i jini koumaci, zejmena AT&T, a i mensi firmy se snazi nahlodat suverennost tech vetsich. Ted tu leti napr. volaci karty UNO: 32 minuty do Prahy za 10 dolaru (pri teto prilezitosti neni nezajimave uvest, ze v roce 1980 stala minuta hovoru s Prahou 4 dolary, pricemz minimalni mzda se pohybovala kolem 3.50 dolaru na hodinu). Ale ti nemohou ohrozit provozovatele Internetu. Pouze oslabit pozici provozovatele telefonu, z cehoz muze tezit zase jenom uzivatel... proste konkurence.

Telefon s Internetem samozrejme souvisi. Ale proc chce Telecom zavadet zvlastni linku na Internet, neni mi jasne. Mne staci jedna linka na to, abych mohla telefonovat, faxovat, "internetovat" i e-mailovat. Samozrejme ze ne vsechno najednou. Ale proc zvysovat naklady domacnosti, kdyz to neni zapotrebi? Ti, co se me nemohou dovolat, mohou nechat vzkaz v moji telefonni schrance, kterou obhospodaruje - myslim za 5 dolaru mesicne Bell.

O problemu "telefon, internet a e-mail by se mohla psat dlouha, a i zajimava, pojednani. Na teto strance nemohu vycerpat vsechny moznosti, vyhody i nevyhody ci ulevy, ktere rafinovane maji polapit nove zakazniky do osidel vychytralych firem. Ale at je to tak ci onak, v kazdem pripade je jasne, ze kde neni konkurence, tam neni rozvoje...nedejte se, drzime vam palce.

Srdecne zdravi Vase Vera Kohoutova, Ontario, Toronto.