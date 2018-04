Jak jsme dobývali »filu feru«

První den expedice na Sardinii v roce 1982 skončil ve výčepu hotýlku. Celý den sbírání zkamenělin na sluncem rozpálených vinicích nad starobylým hornickým městečkem Fluminimaggiore nás pěkně utahal, a tak po večeři italští kolegové prohlásili, že musíme oslavit první úspěšný den. Zavolali číšníka a tajemně ho požádali, aby nám přinesl »filu feru«. Za chvíli se objevil s malými skleničkami a z láhve od minerálky nám s jiskrou v oku rozlil čirou světlou tekutinu. Nalil i sobě a čekal se zájmem na náš přípitek. Když jsme se napili, zalapali jsme po dechu. Mělo to sílu plamenů... Teprve pak přišlo vysvětlení, že se jedná o doma vyráběnou kořalku z vína, která je silnější a lepší, ale která se jaksi vyrábět nesmí. Filu feru znamená v češtině železný drát. Po naplnění a zazátkování lahví se drát ováže kolem hrdla a na jeho konci se udělá očko. Potom se láhve zakopou do trávníku někde v zahradě tak, že je může najít jenom ten, kdo je zakopal. Když přijde chuť na filu feru, stačí na takové místo zajít, třeba i po tmě nahmatat v trávě očko drátu a láhev vytáhnout ze země. Na druhou expedici jsme jeli v roce 1986. Za pouhé čtyři roky se na Sardinii hodně změnilo. Změnil se i majitel a zaměstnanci jediného hotýlku ve Fluminimaggiore. Ale situace se první den po skončení práce opakovala. Chtěli jsme znovu ochutnat ostrou domácí pálenku. Požádali jsme tedy italské geology,aby zase objednali filu feru u nám zatím neznámého číšníka, mladého kluka. Dlouho se nic nedělo, a tak si Italové dělali legraci, že asi nemůže filu feru najít. A následovalo zase čekání. Po další objednávce,kterou naši přátelé doplnili tak trochu vzrušenou stížností po italsku s poukazem na to, že je to hlavně pro geology z Čech, se číšník odšoural a za chvíli se vracel. Jaké bylo ale naše překvapení, když nám chlapec položil na stůl kus drátu a kombinačky a divil se,na co že ti čeští geologové vlastně potřebují teď večer v hospodě kus drátu... A bylo zase veselo. Během pouhých čtyř let se přestalo vyplácet na Sardinii pálení kořalky načerno a nezkušený mladý číšník už ani nevěděl, co to bylo v ještě v nedávné minulosti filu feru.