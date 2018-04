Jak jsem se zúčastnil obsazování Tibetu

10:05 , aktualizováno 10:05

Do jihotibetského města Gjance jsem se dostal náhodou. Jednoho večera přišli do našeho hotelu v Šigace pekingští filmaři. Prý na den potřebují cizince do filmu. S nadšením jsem se nechal naverbovat a ráno už se vezl v minibuse se štábem a ostatními herci. Ani mi neřekli kam. Film se jmenuje Vítr a mrak v Tibetu a má ukázat čínskou verzi obsazení Tibetu.