Jak jsem se účastnil náletu na Berlín

Při jízdě autem z australského Melbourne do Noosy jsme navštívili i hlavní město Austrálie, Canberru. Po prohlídce budovy parlamentu jsme zavítali i do Vojenského muzea. Je věnováno oběma světovým válkám. Panoramatické výjevy z bojišť jsou strhující. U řady expozic v uzavřených prostorách jsou promítány autentické záběry válečných kameramanů. Při vstupu do jedné z nich sledujete na plátně předletovou přípravu posádek bombardovacích letadel pro nálet na Berlín. Posádka nastupuje do bombardéru, následuje nahození motorů a světe, div se, jste už uvnitř a pociťujete chvění motorů. Stroj se rozjíždí, zvyšuje otáčky a rychlost, žaludek zatrne a jste ve vzduchu. Zazní kontrolní dávky palubních střelců. Pak začnou noční oblohu protínat světlomety a následují ohnivé výbuchy šrapnelů německé protiletadlové obrany. Peklo začíná a pokračuje odhozem bomb, odlehčením, které opět sami pociťujete a končí rychlým návratem na mateřskou základnu.