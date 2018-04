Vyzkoušeli jsme: rok s elektrickým řazením na kole

Nejprve nedostatky. Objevili jsme dva, jestli se to tak dá vůbec nazvat, a jsou snadno řešitelné. Baterii, která napájí elektrické řazení, je třeba dobíjet. Téměř nás ale šokovalo jak často, lépe řečeno, jak málo. Nás to čekalo za sezonu jen jednou. Ano, čtete dobře, skutečně jen jednou. Kdo si to pohlídá a bude dobíjet řekněme jednou za dva měsíce, bude absolutně bez obtíží. Kdo se nechá překvapit jako my (vyzkoušeli jsme schválně), ten musí počítat s tím, že řazení z ničeho nic za jízdy vypadne.

Funguje to tak, že nejprve se ohlásí přesmykač na převodnících. Z velkého tácu se automaticky přehodí na malý a tam řetěz zůstane. Přehazovačka funguje o něco déle, takže se dá klidnou jízdou dojet domů i v kopcovitém terénu. Kdo „vyždímá“ i přehazovačku, přehodí se automaticky na prostřední kolečko a opět se tak dá nouzově dojet domů.

Druhým „nedostatkem“ je, že se o baterii, která je umístěna na spodku rámu pod šlapáním, musí jezdec trochu starat. V praxi to vypadá tak, že jednou za čas baterii vyjme, trochu očistí kartáčkem a hadrem a zase zasune.

A teď plusy. S elektrickým řazením je jízda jednodušší, klidnější, prostě příjemnější. Na přehození stačí mnohem méně energie a soustředění než u manuálního řazení. Jen ťuknout do páčky nahoru nebo dolů a je přehozeno. Systém běží jako po másle a zcela spolehlivě.

Čím jsou složitější podmínky - déšť, zima, vítr, tím víc to člověk ocení. Systém se zároveň automaticky „doštelovává“, jezdce tak nečeká žádné dolaďování. Prostě jen jezdí a jezdí.

Názor odborníka Dokud jsem nevyzkoušel, nevěřil jsem, že může elektronické řazení znamenat takový posun v jistotě i rychlosti řazení. Na elektronické řazení si člověk zvykne raz dva a vrnění motorku si doslova zamiluje. Elektronické řazení bych doporučil fajnšmekrům, milovníkům techniky a hi-tech, ale i těm, kdo chtějí mít s údržbou a seřizováním kola co nejméně starostí (i řazení se samo „došteluje“). Martin Raufer, šéfredaktor časopisu Velo

(Testovali jsme systém elektrického řazení Shimano Ultegra DI2 na kole Specialized Roubaix SL 4 Expert Disc. Pro sezonu 2015 je touto sadou vybaveno kolo Tarmac. Elektrické řazení dnes zavádějí na některé modely silničních kol i další hlavní výrobci.)