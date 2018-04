VIDEO: Jak se obejít bez rozbité přehazovačky

Zlomit, urazit přehazovačku? To se mi nikdy nestane, řeknete si. Třeba našemu úspěšnému mtb jezdci, bývalému olympionikovi Radimu Kořínkovi se to prý nepodařilo za celou jeho kariéru. "Já znám ale lidi, kterým se to stalo i dvakrát do roka," říká Pavel Čábelický. Záleží na stylu jízdy a na štěstí.

I taková situace se ale podle odborníka dá řešit a krátká mechanická "operace" nezabere víc než půl hodiny. "Z biku musíme udělat takzvaný singlespeed – tedy kolo s jediným převodem. Stačí k tomu mít imbus a nýtovačku řetězu," vysvětluje Pavel.

Nejprve roznýtujeme řetěz, a pak imbusem odmontujeme poškozenou přehazovačku. Poté nastává nejpracnější pasáž, odhadnutí délky zkráceného řetězu.

Začneme tím, že povolíme uchycení zadního kola a posuneme ho mírně dopředu. Pak se pokusíme odhadnout správnou délku zkráceného řetězu, roznýtujeme ho nýtovačkou. Zbylý kus si schováme a zkrácený řetěz znovu snýtujeme. Rozhýbáme snýtovanou část a nakonec posuneme kolo v patkách zadní stavby zpět na doraz, čímž napneme řetěz a dotáhneme rychloupínák. Přesně tak, jak vidíme na našem videu.

Na takto upraveném kole s jediným převodem pak můžeme dojet do civilizace, kde si v servisu necháme přehazovačku opravit a znovu nastavit u odborníků.

V dalším díle porovnáme kola 26" versus 29" a ukážeme si jejich výhody a nevýhody.