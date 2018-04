Jak je v Indonésii nebezpečno

Mešita v Banda Acehu Hlavní ulice v Banda Acehu. Nápis na transparentu: "Když mohlo být referendum na Východním Timoru, proč by nemohlo být v Acehu." Policie v ulicích Banda Acehu Studentská demonstrace Příslušníci armády hlídkují v Banda Acehu. Příjezd indonéské armády na Východní Timor krátce před konáním referenda.

Předtím než po televizních zprávách odvoláte svoji vysněnou cestu, protože jste právě viděli znepřátelené skupiny s podomácku vyrobenými zbraněmi v nesmiřitelném boji, měli byste se zajímat o to, v které části Indonésie se vše odehrává. Navíc ani ve chvíli, kdy se právě nacházíte na ostrově, kde k násilnostem došlo, nemusí to znamenat, že jste přímo ohroženi. V květnu tohoto roku vzplálo násilí ve středosulaweském městě Posu a jeho okolí, výsledkem byla úplná devastace a několik set, možná tisíc mrtvých. Pět set kilometrů jižněji od Posa se nachází jedna z nejatraktivnějších turistických destinací Indonésie - Toraja. Samotné Poso je místem, kterým projíždí většina návštěvníků stále oblíbenějších Togianských ostrovů. Jak situace byla v Toraje v červenci? Naprostý klid, zcela bezpečno. Autobusové spojení s Posem však neexistovalo a ten, kdo chtěl vyjet na Togianské ostrovy, nenašel řidiče, který by byl ochoten podobnou cestu podniknout. S Molukami, zachvácenými konfliktem s náboženským podtextem, bylo přerušeno lodní spojení. Dobrodruh, který se chce do podobných oblastí vypravit, bude muset vyvinout značné úsilí, běžný návštěvník se do těchto míst nemá šanci dostat. Indonésie v současnosti pochopitelně není zónou míru. Za nebezpečné lze však označit pouze Moluky, hraniční oblast východního a západního Timoru, situace v okolí Posa se podle posledních zpráv uklidnila, rizikovou oblastí zůstává i přes příměří uzavřené mezi vládními vojsky a gerilovými skupinami Aceh.V desetimilionovém hlavním městě Jakartě se většina demonstrací, které jsou někdy doprovázeny násilnostmi, odehrává v okolí parlamentu a domu bývalého indonéského prezidenta Suharta. Do ostatních částí země lze cestovat s mírou ostražitosti, jaká vás doprovází při jakékoliv zahraniční cestě. Zcela mimořádnou pozici má nejprominentnější indonéský cíl Bali, kterému se problémy ostatních částí země vyhýbají. Ti, kteří chtějí svoji bezpečnost ještě posílit, se mohou při přípravě své cesty opřít o studii, která nedávno vznikla na Indonéské univerzitě. Vědci shromáždili údaje o případech násilí v Indonésii za posledních 53 let a podle této statistiky doporučují vyhnout se Jakartě a městům na západní a východní Jávě v lednu, květnu a září.