Jak Jakešův prst navždy změnil panorama Prahy

Se svými 216 metry nejvyšší stavba v hlavním městě. Tři stříbřité tubusy zakončené anténním systémem na vrcholu navždycky změnily panorama Prahy. Je vidět odevšad.

"S tou stavbou jsem se nikdy nebyl schopen vypořádat. Myslím si, že tak, jak byla navržena, působí hodně těžkopádně," řekl nedávno v České televizi uznávaný historik architektury Zdeněk Lukeš.

Petřín, nebo Žižkov

O stavbě nového telekomunikačního centra se rozhodlo v roce 1978. Důvodem bylo to, že vysílač na Petříně už přestal technicky vyhovovat. Vybíralo se z několika míst, vážným kandidátem byl znovu i petřínský vrch.

"V té době byli nesmírně stateční památkáři, kteří se proti tomu jednoznačně postavili. Myslím, že správně. Dodnes jsem jim za to vděčný, protože šlo o panorama Pražského hradu," řekl architekt Václav Aulický, autor věže.



Pohled na Žižkov z vrchu Vítkova v roce 1900.

Na obzoru kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí.

Výběr nakonec padl na Mahlerovy sady na pražském Žižkově. Základní kámen se na podzim 1985 pokládal za účasti vysokých komunistických pohlavárů Antonína Kapka a Josefa Hamana.

Zdeněk Dragoun z Pražského ústavu památkové péče později okomentoval, co toto rozhodnutí znamenalo – z větší části byl kvůli stavbě nové věže zlikvidován tamní židovský hřbitov. "Dodnes jsou zachovány jeho zbytky," řekl Dragoun.

Už během stavby dostala věž několik přezdívek, říkalo se jí Jakešův prst, Biľakova jehla nebo Bajkonur.



Položení základního kamene Žižkovské televizní věže roku 1985

Bojíme se záření!

Žižkovská televizní věž Je nejvyšší v Praze. * měří 216 metrů

* nadmořská výška 474 metrů n.m.

* vyhlídkové kabiny ve výšce 93 metrů

* viditelnost z kabiny až 100 km

* restaurace ve výšce 66 metrů

* celková hmotnost 11.800 tun

* výchylka věže na vrcholu až 120 centimetrů

* rychlovýtah jezdí rychlostí 4 m/s

Dokončení a spuštění Žižkovské věže v roce 1992 provázely protesty občanských iniciativ. Lidé se obávali, že se na jejich zdraví může negativně podepsat elektromagnetické záření vysílačů.

Dokonce kvůli tomu vznikla nezávislá komise, která vliv vysílače na zdraví lidí posuzovala. Výsledek: není se čeho obávat.

Od té doby protesty veřejnosti pomalu utichaly. Někteří architekti a další odborníci se s ní ovšem nikdy nevyrovnali. "Bojujeme, aby se takové stavby do města už nedostaly," řekla nedávno ředitelka Útvaru rozvoje města Světlana Kubíková.

Hezčí než Staroměstská radnice

Některým lidem se však Žižkovská věž líbí. Když Večerník Praha před třemi lety vyhlásil anketu o nejkrásnější pražskou věž, ta žižkovská se rozhodně neztratila. S převahou vyhrála Jindřišská věž se 157 hlasy. Žižkovský "Bajkonur" dostal sice jen šest hlasů, ovšem ještě hůř dopadla třeba Staroměstská radnice, Petřín anebo věže Týnského chrámu.

Když agentura ČTK vloni v listopadu připomínala dvacáté výročí zahájení stavby Žižkovské věže, psala také o "neobvyklém architektonickém řešení, spojujícím v sobě funkčnost a eleganci".

Zastánci věže také rádi připomínají, že stavba je vyhledávaným místem turistů. Z vyhlídky se za příznivého počasí dohlédne až na Říp, do Ústí nad Labem či Plzně. Během sezony se touto vyhlídkou kochají tisíce návštěvníků.



Miminka na Žižkovské televizní věži od sochaře Davida Černého

Přidělat motory a odpálit

Lidé také rádi chodí do restaurace u paty věže, kde se konají četné kulturní a společenské akce. Ostatně, umělce žižkovská stavba hodně přitahuje, objevila se například i v několika filmech.

Výstřední sochař David Černý na ní před šesti lety připevnil deset "přerostlých" miminek, které zdobí věž s Krátkou přestávkou do současnosti.

V rozhovoru pro MF Dnes Černý uvedl, že se rozhodoval mezi památníkem na Vítkově a právě Žižkovskou věží. Nakonec se rozhodl pro druhou možnost.

"Je to takový zvláštní objekt," řekl Černý. "Říkal jsem, že nejlepší by bylo našroubovat k ní raketové motory, zapálit a odstřelit. Mohli by jí posunout třeba do Ďáblic. Je to prostě Biľakova jehla, bolševik si ji protlačil a je strašné, že kvůli tomu zničil židovský hřbitov. To místě je prostě nešťastné. Žižkovská věž – to je něco divného."