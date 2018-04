Jak Hemingway objevil v Itálii Floridu

Může se hodit Doprava

Z Prahy je to po silnici asi tak 700 km. Nejobvyklejší trasa vede přes Linec, Salcburk až do Udine. Cesta vlakem je komplikovanější, nejbližší stanice je až Latisana (20 km). Nejrychlejší je pochopitelně letecká doprava, lze použít letiště v Benátkách, Terstu, ale i Slovinské Lublani, odkud je to přibližně dvě hodiny autem. Ubytování, jídlo

Platí, jako všude, že nejlevnější ubytování je v kempech, kde lze apartmán pronajmout již od 160 euro na týden.

Ceny potravin se dají srovnat s našimi, ovoce a zelenina může být v sezoně i levnější, jídlo v restauracích je v různém rozpětí, ale v jejich záplavě není problém vybrat si tu pravou. Za slunečníky a lehátka na plážích se platí, ale často jsou také součástí hotelového servisu. Užitečné weby

www.ud.camcom.it

www.turismofvg.it

www.lignanosabbiadoro.it