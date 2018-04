Jak Ginger a Fred roztančili pražské nábřeží

Řekli o Tančícím domě Marta Kubišová, zpěvačka: "Můj hlas má i Tančící dům. Proti němu bylo sice hodně námitek, podle mě jde ale o nádherně postavené nároží." Ondřej Neff, publicista a spisovatel: "V roce 1985 byla Praha naprosto mrtvým městem, které se po všech stránkách změnilo. Některé moderní stavby, které se nyní stavějí, by před dvaceti lety vůbec neměly šanci. Kdyby v osmdesátých letech chtěl někdo stavět Tančící dům, tak by ho zavřeli do blázince." Milan Knížák, výtvarník: "Nesnáším takzvaný Tančící dům, který uzurpuje Jiráskovo náměstí a kulhá v důstojné až procovské zástavbě nábřeží."