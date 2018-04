Jak dovolená ovlivňuje psychiku

"Moderní cestování je marný pokus o únik z pasti industriální společnosti a jakýsi slastný pocit svobody při cestách bývá sebeklamem," napsal před časem ve své knize Teorie turistiky německý psycholog Magnus Enzensberger. Jeho názor je ovšem považován za poměrně extrémní a ostatní experti to vidí jinak. "Je to přesně naopak, člověk si cestováním vytváří určité autonomní prostory, které mu lehce zpochybní známý fakt, že například práce bývá jediným zdrojem identity, smyslu života a moci," oponuje Enzensbergerovi jeho kolega André Gorz. Ale dovolená přesto bývá podle psychologů pro mnoho lidí vlastně trápením. Protože se na ní nadále sebeohlupují, jenže změnili pouze prostředí. Zejména při masové turistice se dost lidí programově vyhýbá konfrontaci se svým vlastním já. Jenže pro ostatní bývají naopak týdny dovolené dobrou příležitostí na získání odstupu od každodenní rutiny a na zjištění toho, co je trápí nebo co by v životě chtěli změnit. "Cestování stimuluje vaši vrozenou intelektuální zvídavost. Cizí kultury, města, cizí lidé jsou hozenou rukavicí pro vaši pohodlnou duši," napsal například německý časopis Psychologie Heute. Bylo pak zjištěno, že návštěva ciziny vytváří u lidí komlexnější obraz o světě. Dovolená také bývá výbornou příležitostí pro poznávání vašeho citového života. "Abychom zjistili, koho máme rádi nebo koho nenávidíme, stačí s ním zajet na dovolenou," napsal známý americký spisovatel Mark Twain. V novém prostředí například můžete v klidu přemýšlet nad řešením případných osobních krizí a rozhodnout se, co dál. Totiž v případě, že cestujete s partnerem, máte právě na cestách tu nejlepší příležitost poznat jej ve výjimečných situacích - váš vztah může projít zatěžkávací zkouškou. Psychologové tvrdí, že dovolená přispívá k lepším dynamickým vztahům v rodině. Přitom údajně existují jenom dvě možnosti: bud vás společné zážitky ještě více sblíží, či se naopak naplno odhalí případné rozpory. Intimita a vzájemná důvěra a na straně druhé odmítání a odpor .se na cestách projevují daleko rychleji, než v běžném životě. Při dobrodružnějším pobytu se dejme tomu naučíte přebírat zodpovědnost za jiné. Zážitky z cest daleko nejvíce ovlivňují psychiku, když nejedete s cestovní kanceláří, ale sám. Opuštění zóny bezpečí a pohodli vyvolává psychické procesy, které mají blahodárný dopad na člověka. Dokonce i vypjaté a stresové situace dokáží přispět k tomu, že "postižený" je pak v dalším životě vyrovnanější a vnitřně spokojenější. "Cestování je vyšší a seriózní věda, která člověka přivádí k sobě samému," napsal například francouzský spisovatel Albert Camus. Cestování v konečném důsledku rozšiřuje je repertoár vlastního já: můžete při něm objevit nové stránky vaší povahy, vyzkoušíte v praxi nové schopnosti a zručnosti, při extrémních situacích rychle zjistíte, zda jste vytrvalý, trpělivý, odvážný nebo nápaditější. Naučíte se i pozorovat sebe samého v naprosto nestandardních situacích. Jak například reagujete na informaci, že vaše letadlo má zpoždění pět hodin. Co pociťujete, když vás v horách znenadání zastihne bouře. Důležitá je pro psychiku i změna prostředí. "Prostřednictvím dovolené v cizině se můžete stát novými lidmi. Když po návratu tento pocit nemáte, celá cesta byla zbytečnou investicí," říká socioložka Valerie Smithová. Navíc se po vlivem zahraničních cest mění i vztah k domovu, protože každá cesta samozřejmě končí návratem do vlasti. Člověk mívá po cestách údajně k domovu alespoň na přechodnou dobu vřelejší vztah. Jednou ze zajímavých psychologických otázek, kterou vědci v souvislosti s dovolenou zkoumají, je problém nudy na cestách. Mnozí cestující si totiž ztěžují, že se při pobytech nudí. "Skutečný cestovatel se od ostatních ale liší tím, že nudu nejenom mlčky akceptuje, ale má z ní přímo požitek," říká anglický autor sci-fi románů Aldoux Huxley, který byl také známý tím, že velmi rád cestoval po cizích krajích. Dovolená tedy podle odborníků v některých obdobích života působí velmi dobře na psychiku člověka a když je dobře využita, tak může přinést při řešení problémů více užitku než psychoterapie.Mark Twain: "Abychom zjistili, koho máme rádi nebo koho nenávidíme, stačí s ním zajet na dovolenou."Albert Camus: "Cestování je vyšší a seriózní věda, která člověka přivádí k sobě samému."Aldoux Huxley: "Skutečný cestovatel se od ostatních liší tím, že nudu nejenom mlčky akceptuje, ale má z ní přímo požitek."