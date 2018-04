Jak cestovat s malými dětmi

Od doby, kdy jistý americký dědeček vymyslel papírové kalhotky Pampers a zbavil tak maminky jha praní a žehlení šedesáti plen denně, dá se i s docela malými dětmi cestovat. Přesto v Čechách většina rodičů odloží před dovolenou u moře či v Alpách nemluvňata k babičce či čeká, až dorostou vhodného věku...Podíváme-li se však do zemí v západním sousedství, zjistíme, že tam jsou o prázdninách hotely plné miminek a dokonce i v letadlech mají přebalovací pulty (pro koho asi?). Psychologové říkají, že malé děti potřebují pravidelnost a pocit bezpečí. Bezpečně se cítí buď se svými nejbližšími nebo v prostředí, které dobře znají. Ke spokojenosti jim stačí jedno nebo druhé. Z toho vyplývá, že není dobré dávat malá miminka na hlídání mimo domov. A naopak: nic se nestane,pokud se svým dítětem vyrazíte do světa... Chce to však respektovat určitá pravidla a dobře se na cestu připravit. Co malým dětem skutečně nesvědčí, jsou poznávací zájezdy. Vaše robátko potřebuje mít zachován svůj každodenní rytmus a to při harcování sem a tam při sebevětší snaze nedokážete zajistit. Proto jeďte na jedno, dvě místa a tam zůstaňte co možná nejdéle. I malé miminko si na nové prostředí rychle zvykne. Potřebuje jen záchytné body - maminku, pár nejoblíbenějších hraček, svou lahvičku, své papání, případně nočník a v obvyklou hodinu spánek. Pro případ zdravotních obtíží jako kašel, rýma, průjem, nevolnost na cestě atd. si s sebou vždycky vozte příruční lékárnu, jejíž obsah konzultujte s dětským lékařem. A zásadně se nezapomeňte pojistit! Je-li vzdálenost na místo určení delší, dá se cesta zvládnout letadlem či autem. Autobus není ideální. Cestujete-li autem, vyplatí se vyrazit na noc, kdy děti většinu času prospí. Pokud se cesta protáhne ještě do dne, zpestřete ji větším dětem, atraktivními zastávkami, kde se mohou pořádně vyřádit - koupání, dětské zábavní parky u motorestů, výlet na míjený hrad atd. Miminkům, kterým je v podstatě jedno, leží-li doma nebo v autě, občas dopřejte čerstvý vzduch a pochovejte je. Podstatně jednodušší než auto je cesta vzduchem. Letadlo samo o sobě představuje pro děti úžasný zážitek. Batolata do dvou roků létají zadarmo či za deset procent ceny, ale musejí sedět rodičům na klíně. Problém spočívá v tom, že je to za chvíli přestane bavit. Letušky lepších společností děti při kratších letech zabaví všelijakými dárečky, knížečkami, pastelkami a vystřihovánkami, miminka dvě,tři hodiny v letadle klidně prospí... je však potřeba být připraven i na nejhorší. Rozhodnete-li se letět s malým dítětem až za oceán, určitě si dopředu rezervujte místo hned za přepážkou, která odděluje první a druhou třídu. Děťátko tak bude mít pod vašima nohama dost místa na hraní i na případné pohodlné spaní. Vezměte si s sebou do kabiny nějakou dečku, kterou před sebe položíte na zem. Miminka mohou spát i v "kolíbkové" autosedačce. U mnoha společností si dokonce před letem můžete objednat "baby-cradle", kterou vám přidělí i s oním výhodným místem v první řadě. A jak zní první pomoc v situaci, kdy už nebudete vědět kudy kam? Kdy vaše ratolesti budou zlobit, tak že je neuspokojí ani pití, ani jídlo, ani dobrůtky? Rozmazlete je! Vytáhněte z příručního zavazadla nějakou úplně novou maličkatou stavebnici na způsob nejlevnější krabičky Lega nebo Dupla. Takové nečekané překvapení vám daruje alespoň hodinku klidu, během níž naberete síly k dalšímu souboji s úskalími dlouhého rodinného cestování.