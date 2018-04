Jak bydlet na cestách zdarma? Tipy, které fungují

, aktualizováno

Zkuste si představit, že přijedete do zahraničí, cizí lidé vás ochotně zdarma ubytují, ukáží vám okolí a pozvou vás na tradiční domácí večeři. Že je to sen? Nikoliv. S mezinárodními organizacemi Servas či Hospitality club je to naprosto běžné.