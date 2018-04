Jak bezpečně lyžovat? Vždy s přilbou, podle pravidel a s rozumem

Technický sníh a ledové plotny

Sjezdovky na našich horách jsou kvůli nepřízni počasí pokryté téměř výhradně tvrdým umělým sněhem a do toho najely tisíce hladových prázdninových lyžařů. Většina středisek nestačila zprovoznit všechny tratě a ty, které fungují, jsou často přetížené. Ale to je jen první část problému. Ta druhá spočívá v kvalitě povrchu.

Kvůli tomu, že na sjezdovkách leží prakticky jen technický sníh a po oblevě navíc začalo znovu mrznout, stal se povrch tratí velmi tvrdý. Dá se to přirovnat k závodní sjezdovce nebo třeba i k ledovaté vozovce.

5 500 úrazů V loňské zimní sezoně horská služba ošetřila

7 751 úrazů. Z toho 3 783 úrazů se stalo při sjezdovém lyžování, 1 771 při snowboardingu, další pak při jiných aktivitách v horách.

Běžným lyžařům se ztěžuje nejen zastavení, ale i manévrování. Čím více jich pak na sjezdovce je, tím více se povrch zhoršuje a tvoří se ledové plotny.

Na sjezdovce s ledovatým povrchem jakýkoli pád nejen dvojnásob bolí, ale značně se zvyšuje i riziko zranění. Proto třeba oproti normálnímu stavu tolik narůstají zlomeniny a pohmožděniny rukou a zápěstí nebo úrazy hlavy.

Je to začarovaný kruh, který může spolehlivě rozetnout jen nadílka přírodního sněhu nebo perfektní systém technického zasněžování spojený s ideálními podmínkami.

Bez přilby ani oblouk

Univerzální rada, jak úrazům zabránit, neexistuje. Sami lyžaři však můžou pro své zdraví něco udělat, ještě než na sjezdovku vůbec vyrazí. Stačí pořídit si přilbu. Vidíme to hlavně v Alpách, kde se přilba stává naprostou samozřejmostí výzbroje nejen u dětí (ve většině alpských zemí je povinná do 14 let).

Vyplatí se ji mít i na českých sjezdovkách, tím víc, když podmínky nejsou ideální. Vůbec přitom nerozhoduje, zda je lyžař začátečník, pokročilý nebo expert, zda jezdí rychle nebo opatrně. Je to jako na kole, vždy může nastat nepředvídatelná situace a přilba pak může zachránit.

Jeden z návodů, jak šikovně "přezout" národ do lyžařských helem, poskytují nyní například v jižním Tyrolsku, oblíbené zimní destinaci mnoha českých lyžařů. Probíhá tu velká veřejná kampaň za nošení helem, na níž se podílí zemská vláda, firma na výrobu helem Briko a také nositel stříbrné medaile z MS ve sjezdovém lyžování italský sjezdař Peter Fill. V médiích jsou reklamní spoty, v lyžařských střediscích a na dopravních prostředcích plakáty, informační materiály jsou k dispozici i v lékárnách a u všeobecných lékařů. V půjčovnách lyží jsou pak k dispozici přilby Briko s podpisem Petra Filla.

Na sjezdovkách podle pravidel

bezpečně na lyže Lyžařská helma

Stojí od 800 do 3 000 korun. Nejprodávanější helmy pro děti, které se lépe přizpůsobí velikosti hlavy, vyjdou na 1 200 korun.

Páteřní pás

Ochrana zad. Dá se pořídit od 1 000 do 3 000 korun.

Chránič rukou a nohou

Odborníci je doporučují spíše závodním lyžařům. Chránič rukou stojí kolem 500 Kč, ochrana nohou je dražší.

Snad ještě důležitější než přilba ale je osvojení si pravidel chování na sjezdovkách. Ideální je mít psaný kodex pravidel, který lze v krajním případě podpořit silou.

Pro příklad můžeme zajít opět do italských Dolomit, kde lyžařům tamní bezpečnostní dvanáctero na každém rohu s úsměvem doporučují špičkoví italští lyžaři. Není výjimkou, že přímo na svahu pak zasahuje coby prodloužená ruka zákona hlídka policie.

Autor článku byl letos sám svědkem, kdy na sjezdovce v Trentinu zadržela už bez jakýchkoli úsměvů uniformovaná hlídka skupinu mladých českých lyžařů za nebezpečnou jízdu a na místě udělila jednomu z nich pokutu ve výši desítek eur.

I u nás se začaly v posledním roce dávat věci do pohybu. V únoru vstoupila v platnost státní norma, stanovující pravidla bezpečnosti pro samotná střediska. Během loňské sezony začaly vyrážet v některých střediscích do terénu i hlídky, zákon jim ale zatím umožňuje lyžaře jen upozorňovat a varovat, že si počínají nebezpečně.

Ještě větším počinem je však nově zaváděné Desatero bezpečnosti na sjezdovce, vycházející z pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Ne, že by říkalo něco převratně nového. Je ale zahrnuto v novele zákona o cestovním ruchu, který začíná na českých sjezdovkách platit od 1. ledna 2010. Pravidla bezpečnosti jízdy na lyžích tak poprvé dostávají jakýsi právní rámec.

Čeští lyžaři už mají možnost seznamovat se s pravidly přímo na místě. "V rámci osvětové kampaně jsme společně s firmou Sitour distribuovali do většiny středisek v České republice 160 tabulí s Desaterem FIS pravidel chování v lyžařských areálech," uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí skupiny RWE Martin Chalupský.

Horská služba i sponzoři

I na příkladech ze zahraničí se tak zároveň ukazuje, ať se nám to líbí nebo ne, že bez pomoci sponzorů se kupředu nepohneme. Právě zmíněná RWE společně s Horskou službou a provozovateli areálů mají za sebou už několik let společné práce v oblasti bezpečnosti a osvěty.

Pomocí projektu RWE - energie českého lyžování, který podporuje bezpečnost lyžování ve vybraných 16 tuzemských areálech, se už instalovalo přes sedm kilometrů bezpečnostních sítí, 263 kusů bezpečnostních matrací, 114 bezpečnostních transparentů, téměř 1000 orientačních zařízení sjezdových tratí, 43 panoramatických map a 18 elektronických informačních systémů.

"Co se týče bezpečnosti, české areály už za světem nezaostávají," říká mluvčí Chalupský. "Jejich vybavenost je srovnatelná s alpskými středisky, naše norma vychází ze stejných principů jako v Rakousku," dodává.

Jeho slova potvrzuje i šéfredaktor českého Ski Magazínu Ondřej Katz. Velmi důležité podle něj je, že se o bezpečnosti lyžování dnes hodně mluví a píše v médiích. Stalo se z toho téma a to je také jeden z hlavních způsobů, jak přesvědčit lyžaře, aby jednali odpovědně.