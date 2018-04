Jahody, pivo, poutě a bitvy. Deset tipů, jak odstartovat léto

Přivítat prázdniny můžete například při Novobystřickém Jahodobraní v pátek a v sobotu 24. a 25. června v Nové Bystřici. Program plný muzikálových a koncertních vystoupení pokračuje i v sobotu. Přijeďte do České Kanady a užijte si bubenickou a ohňovou show, cirkusová, divadelní a hudební vystoupení a také soutěže, například v navlékání jahodových korálků nebo v pojídání jahodových knedlíků. Vyhlášená je kategorie pro děti i dospělé!

Tři tipy pro pivaře: poutě a pivní festivaly

Historická karavana soumarů přijede na Slavnosti solné Zlaté stezky v Prachaticích.

Část zvanou Podskalí objevíte v mnoha jihočeských městech, namátkou v Písku nebo v Hluboké nad Vltavou. Jedině ve Strakonicích ale stojí na Podskalí pivovar Dudák, který vaří pivo nepřetržitě téměř 370 let. Sortiment piv je poměrně široký a ochutnat je můžete například v sobotu 25. června na Pivovarské pouti. Premiéru tu bude mít první pšeničný speciál, nefiltrovaný a čepovaný přímo z tanku.

A do třetice pro pivaře: na celý víkend od 24. až do 26. června zve na letošní slavnosti pivovar Ostravar. Poprvé v historii se bude slavit celý víkend a každý den má jiné tematické zaměření. V pátek se v pivovaru rozproudí rocková party, sobota bude věnovaná setkávání, klábosení a prohlídkám pivovaru, neděle bude zaměřená na mladé publikum.

Hlavní role budou hrát ostravská rodačka Marie Rottrová a kapela Kryštof, partner pivovaru Ostravar.Přibližně pět desítek druhů piv z menších pivovarů a minipivovarů bude k ochutnání na brněnském Pivním festu na dvoře Městského divadla; tady se začíná už v pátek 24. června a program plný muzikálových a koncertních vystoupení pokračuje i v sobotu.

Tři slavnosti pro milovníky historie

Havířský průvod v Jihlavě bývá plný děti ve středověkých krojích.

Historické slavnosti jsou spolehlivým lákadlem pro všechny generace, každý si na nich najde to své. Tak například Prachatice budou v pátek a v sobotu 24. a 25. června prožívat Slavnosti solné Zlaté stezky. K vidění bude spousta tradičních řemeslných dílen, dobová kuchyně s nabídkou jídel našich předků, rytířský stan pro malé i velké „hračičky“ s možností vyzkoušení zbroje nebo stan se středověkými deskovými hrami. Historická karavana soumarů přijede v pátek v podvečer, v sobotu odpoledne bude průvod procházet městem. A kdo bude chtít, ten si na památku odveze vlastnoručně vyraženou minci s motivem Prachatic.

Gotickou slavností Královské stříbření Kutné Hory zahajuje letní sezonu.

V sobotu a neděli 25. a 26. června se vypravte na velkolepou gotickou slavnost Královské stříbření Kutné Hory, kterou středočeské město zahajuje letní sezonu. Hlavní program s turnajovým kláním, hudbou, soutěžemi a zábavou zaplní prostor před chrámem sv. Barbory a nádvoří Jezuitské koleje, zlatým hřebem programu bude průvod, dvorská slavnost, pochodňový průvod a ohňostroj v sobotu večer.

Několikrát za víkend také projde Jihlavou Havířský průvod, v němž děti ve středověkých krojích představují nejrůznější řemeslníky, havíře, měšťany a postavy z minulosti stříbrného města. Průvod městem poprvé procházel již v roce 1890!

Královna Johanka, Bahna a bitva u Jičína

Pivovarskou pouť ve Strakonicích doprovází rozverná neckyáda.

Na Den s českou královnou Johankou, druhou manželkou krále Jiřího z Poděbrad, zve portál Kudy z nudy do Rožmitálu pod Třemšínem na sobotu 25. června. Tradiční slavnost zahrnuje středověké tržiště s historickými řemesly na nádvoří Podbrdského muzea, jarmark lidových řemesel na náměstí, dobové hry pro děti v zámecké zahradě i výstavu chovatelů drobného zvířectva. Pokud se chcete zapojit do odpoledního historického průvodu a být „in“, kostým si můžete od 13. do 24. června vypůjčit v Podbrdském muzeu.

Z Rožmitálu je to jen kousek do Strašic, kde se ve stejný den jako Slavnosti s královnou Johankou, tedy v sobotu 25. června, bude odehrávat Den pozemního vojska Bahna, největší představení současné i historické vojenské techniky v Evropě. V celodenním programu, který začíná v 9 hodin promenádním koncertem vojenské hudby, uvidíte ukázky z vojensky zajímavých okamžiků z první a druhé světové války a techniku v akci. Při plánování výletu pamatujte na to, že nejbližší parkoviště pro veřejnost leží více než dva kilometry daleko od místa konání.

150. výročí bitvy u Jičína v roce 1866 připomenou slavnosti v Jičíně, spojené s rekonstrukcí bitvy, pochodem cyklistickým závodem a bohatým doprovodným programem. Chcete-li být u toho, přijeďte o víkendu 25. a 26. června do Českého ráje.