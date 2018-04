Izraelské restaurace - přísně střežená místa

Ředitel jedné z bezpečnostních agentur Ron Sagi uvádí, že v posledních 15 dnech obdržel od 25 různých pohostinských zařízení v Jeruzalémě žádost o ochranku. O jeho služby projevilo zájem také 20 restaurací ve městě Aškalón na jihozápadě země. "Každé obchodní místo, kde se shromažďují lidé, je hlídané - nebo by alespoň mělo být", říká pan Sagi. Nicméně uznává, že tato opatření jsou pouze dočasná, než se situace uklidní.



Na vchod do oblíbené restaurace Caffit v jedné z nejrušnějších jeruzalémských ulic dozírá stráž osm hodin denně. Její majitelka Irit Alataracová říká, že zpočátku "byla proti tomuto druhu hysterie dost rezervovaná, ale po atentátu z 9. srpna si několik klientů ostrahu přímo vyžádalo". Ochranka prohlíží obsah tašek a kontroluje přicházející hosty.



Ve stejné ulici o kousek výše zastává funkci ostrahy muž v civilu. Majitel asijské restaurace Joram Avital zvolil jemnější přístup: "Nechci, aby lidé panikařili," vysvětluje. Pan Avital byl také jeden z mála, kdo angažoval bezpečnostního agenta dva týdny před pumovým útokem v pizzerii Sbarro, ke kterému se přihlásilo radikální palestinské hnutí Hamas. "Měl jsem jen pocit, že situace je nejistá", uvádí Avital.



Zvýšená bezpečnostní opatření nezůstala hosty nepovšimnuta. Zdá se, že v kavárně Aroma jsou předmětem veškeré konverzace. Studentka Eliza Kulka uvádí, že do podniku bez viditelné ochrany by neváhala vstoupit, ale že "se přece jen cítí jistější, když někdo hlídá". Zároveň ale poukazuje na to, že ji ostraha již

několikrát nechala projít zcela bez povšimnutí. "Neví, kdo jsem, ani co nesu," stěžuje si.



Sandra, která nechtěla zveřejnit příjmení, si myslí, že "je třeba vědět, kde se nalézá hranice". "Do nehlídaného podniku bych nevstoupila, ale nešla bych tam ani, pokud by tam seděly davy," říká.



Náklady na zvýšenou bezpečnost by mohly být brzy naúčtovány zákazníkům. Majitelé pivnice Brew House v Tel Avivu již na účtenku přidali jednu kolonku navíc. Pod názvem "bezpečnost" nafoukla účet o jeden šekel (0,25 dolaru) na osobu. "Jsme rádi, že jste si k nám i přes události v zemi našli cestu," hlásá poutač před vstupem do restaurace. Vývěska dodává: "Pokud si nepřejete podílet se na výdajích za bezpečnost, informujte prosím obsluhu. Poplatek bude okamžitě zrušen."