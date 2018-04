Izraelská turistika je v hluboké krizi

Ministr cestovního ruchu Rechavam Zeevi vypočítal tento alarmující propad pomocí čísel propuštěných osob: z 36.000 zaměstnanců v hoteliérství muselo svoji práci již opustit 15.000 a z 220.000 osob, které pracují v celém turistickém průmyslu, bylo propuštěno na 60.000 osob. A z 350 ubytovacích míst hotelového typu v zemi již 25 muselo zavřít své dveře.



Posledním takovým případem byl nedávno pětihvězdičkový jeruzalémský hotel Isrotel, který ale přesto plánuje opětné otevření na konec září. Hotel, postavený vedle budovy, kde sídlí mnoho kanceláří různých světových médií, hostil především četné zvláštní vyslance blízkovýchodního konfliktu, ale i ultraortodoxní židy. Ty lákala zejména příznivá cena 79 dolarů za pokoj, přičemž ve stejné kategorii jsou ceny ve městě obvykle třikrát vyšší.



V Jeruzalémě je markantní úbytek náboženských poutníků (propad o 40 procent), v Tel Avivu zase podnikatelů (minus 45 procent). Zatímco situace v těchto dvou městech není příznivá, v přímořské Netanji (propad o 50 procent) je velmi špatná a v severoizraelském Nazaretu je podle Rosenthala "naprosto katastrofální". V tomto galilejském, převážně arabském městě, kde podle křesťanské tradice vyrůstal Ježíš Kristus, bylo postaveno mnoho hotelů u příležitosti jubilejního roku 2000. Po loňských říjnových manifestacích na podporu intifády byla ale podle Rosenthala většina tamních hotelů zavřena.



Na druhou stranu zdůrazňuje Rosenthal s hrdostí, že prakticky všechna hotelová místa v rudomořském Ejlatu (10.000) a u Mrtvého moře (3500) byla na toto léto již obsazena. Jezdí tam mnoho Izraelců, protože v těchto vzdálenějších oblastech není takové nebezpečí teroristických útoků.



Turistů ale do Izraele letos přijelo málo. Od ledna do května jen něco přes půl miliónu, zatímco v předcházejícím roce, vůbec nejlepším v historii země, to bylo 1,1 miliónu a v roce 1999 přes 870.000 návštěvníků. A na letošní jeruzalémské Makabejské hry přijelo 3200 sportovců a delegátů (na předchozí přes 4000), které

ale hlídá na tisíc policistů a stovky dalších strážců.



Rosenthal je přesto optimista. "Až bude uzavřena mírová dohoda, zase k nám zamíří mnoho turistů a Izrael se opět stane jedním z největších turistických center na světě," říká. Očekává tři až čtyři milióny turistů ročně, což dá podle něj

zapomenout na rekordních 2,6 miliónu z loňského roku a 2,2 miliónu z roku 1999. "Letos k nám přijede jen asi 1,6 miliónu turistů, zatímco my jsme očekávali tři milióny," uzavírá.