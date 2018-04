Izraelci vítají turisty růží

14:20 , aktualizováno 14:20

Turisté, kteří zavítají do Izraele, plní bobříka odvahy. Tak to alespoň vidí Izraelci, kteří začali všechny turisty, kteří do země zmítáné násilnostmi zavítají, odměňovat. V rámci kampaně ministerstva turistického ruchu dostávají všichni návštěvníci při příjezdu červenou růži. Při odjezdu potom obdrží děkovný certfikát.