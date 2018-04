Izrael: turistika kolabuje

Někteří prodejci suvenýrů v Betlémě již zavřeli, poslední mohykáni marně čekají na turisty. "Z 20 hotelů v Betlémě je dvacet prázdných," uvedl Samír Hasbún z místní obchodní komory. Izraelské ministerstvo turistiky zveřejnilo minulý týden zdrcující čísla za měsíc říjen. Izrael navštívilo na 166 000 návštěvníků, což je oproti roku 1999 téměř o polovinu méně. Je nutné připomenout, že během listopadu se podle odhadů situace ještě zhoršila. Na 50 000 zaměstnanců turistického průmyslu je bez práce a zejména menší zařízení se ocitají ve vážných existenčních potížích. "Drsné statistiky z letošního října ukazují, že v turismu a hotelovém průmyslu nastal prudký propad, takový, jaký jsme nezažili za mnoho let," prohlásil minulý týden na mimořádném zasedání Sdružení hotelů v Izraeli jeho ředitel Avi Rosenthal. Uvedl navíc, že konec krize není vůbec v dohledu.

Z předchozích podobných situací pak lze předvídat, že náprava může trvat relativně velmi dlouho, několik měsíců, až roky. Kdo by snad chtěl této situace využít k tomu, aby se nemusel tlačit v obvyklém davu, či dokonce ušetřit, protože ceny v poloprázdných turistických zařízeních šly hodně dolů, také nemusí být nakonec dvakrát nadšen. Všude je příliš mnoho vojáků, hlídek, civilistů se zbraněmi, zprávy v televizi, rozhlase a novinách se nezabývají ničím jiným než srážkami s Palestinci.

Desítky jindy atraktivních míst jsou z bezpečnostních důvodů prakticky zcela nepřístupné nebo přístupné s určitým rizikem. To se týká i uliček starého Jeruzaléma, kde lze každou chvíli čekat napětí. Rosenthal za této situace vyzval k účinným státním injekcím, které by zabránily kolapsu turistického průmyslu. Prezident Sdružení hotelů Avi Ella pak vyzval izraelské občany, kteří se chystají na dovolenou, aby se rozhodli udělat si prázdniny doma v Izraeli a využili zvláštních slev, jež některé hotely nabízejí. Jediné místo, které by mohlo zůstat alespoň částečně ušetřeno současné krize, je Ejlat, rekreační středisko u Rudého moře, které leží daleko do ohnisek nepokojů.