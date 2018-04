Ivana Barazi oslavuje krásu ženy

Veselé a hravé obrazy, oslavující ženskou krásu, se svým pojetím vrací do období secese. Radost ze života, která z nich vyzařuje, je umocněna především jejich barevností. A právě díky smělému používání barev si našly své obdivovatele také za hranicemi republiky. Ivana Barazi vystudovala výtvarný obor na brněnské Masarykově univerzitě. Po několikaletém pobytu v Damašku se vrátila zpět do Brna, kde začala vyučovat malbu a kresbu. Od roku 1991 se plně věnuje vlastní tvorbě. Expozice v Galerii - D potrvá do třetího července.