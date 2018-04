Italský Jadran: Caorle, Benátky a kilometry pláží

Tipy na výlety Výlet lodí do Benátek Benátky patří k nejkrásnějším městům Itálie a stojí za zhlédnutí v kteroukoli denní i roční dobu. Cestu do Benátek můžete zkombinovat. Vyrazte autobusem do přístavu Punta Sabbioni a dále pokračujte lodí (cca 1 hod. autobusem a 20 min. lodí). Další možnost je vyplout lodí přímo z přístavu v centru Caorle, odkud trvá plavba asi 2 hodiny.

Výlet na lagunu Dalším tipem na výlet je plavba lodí po lagunách kolem městečka Caorle s vyjížďkou na volné moře a návštěvou rybářských chýší. Pro děti je na lodi zajištěn animační program. Výlet do Gardalandu Podniknout můžete také celodenní výlet do zábavního parku na břehu jezera Lago di Garda, který se právem řadí mezi největší zábavní parky v Evropě. Nachází se zde velké množství atrakcí.

Lignano Udělejte si výlet do Lignana a navštivte zde zoologickou zahradu Punta Verde, místní akvapark s vodními atrakcemi nebo zábavní park Gulliverlandia. Místní i české cestovní kanceláře organizují kromě celodenních výletů také návštěvu vinného sklípku s exkurzí, pohoštěním a ochutnávkou značkových vín.