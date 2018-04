Italské Dolomity: hory, kde si lyžaře vysloveně hýčkají

Kulinářem na svahu Jižní Tyrolsko a Trentino jsou rájem když ne gurmetů, tak prostě milovníků dobrého jidla a pití. I na svazích sjezdovek jsou restaurace s michelinskými hvězdami. Kdo si ráno nedá v místní kavárně skvělé cappuccino (zapomeňte na skořici a karamel) nebo ještě lepší espresso (případně doplněné malým panáčkem grappy, což jistě ocení místní štamgasti), přijde o hodně. V poledne by pak k obědu neměl chybět zeleninový salát, malý předkrm, nakládané houbičky, na tenoučké plátky nakrájená suchá šunka prosciutto, tvrdý anýzový chléb, pak nějaké jednoduché špagety (nebo pizza margherita – proč ne?). Na závěr lehký dortík s malou kávou (ale nikoli už cappuccino ani latté, to jsou nápoje pro dopoledne). Odpoledne nějaký aperitiv a třeba ještě jednu malou kávu. Hlavní hody ovšem přicházejí večer. Zde je malý návod: salát, prosciutto, pak třeba místní specialita slámová polévka, potom malá porce špaget (například s mořskými plody), konečně nějaké dobré telecí nebo vepřové s tmavou omáčkou. Nezapomeňte na vína, ta jsou tu vynikající. Z bílých odrůd například Gewürtztraminer, Pinot Blanc…, z červených Pinot Noir, Vernatsch, Lagrein nebo trentinské Teroldego. Na závěr opět malý dortík, kávička a konečně štamprle grappy. Že je to síla? To je, ale druhý den to určitě vylyžujete.