Italské Bormio může nabídnout i dovolenou

Skýtá totiž podmínky vhodné pro život ohrožených zvířecích, ale i rostlinných druhů. Nedotknutelnost tohoto všeho zaštiťuje statut národního parku (Stelvio), pod který oblast Alta Valtellina spadá.

Oblast se navzdory své nadmořské výšce může pochlubit po většinu času příjemným počasím, zataženo bývá v průměru pouze devětašedesát dní v roce.

Pro svůj půvab je tamní krajina vyhledávána jak v létě, tak v zimě. Samozřejmě nezůstává skoupá ani k milovníkům lyžování. Najdeme zde vedle Bormia hned několik proslulých lyžařských oblastí: Santa Catarinu, Valdidentro a Valdisotto (Ski Area San Colombano), Stelvio (ledovec určen pouze pro lyžování v létě) a Livigno.

Město Bormio je obklopeno velikány přes 3000 metrů vysokými, přičemž samo se nachází v nadmořské výšce 1225 metrů. Pro svou geografickou polohu sehrálo důležitou roli v dějinách, a to nejen italských. S městem a jeho historií jsou také úzce spjaty termální prameny, známé již od prvního století po Kristu. V okolí vyvěrá devět zřídel o teplotách od pětatřiceti do jednačtyřiceti stupňů, která díky obsahu radioaktivních příměsí pomáhají při léčbě oběhových, trávících, gynekologických a dalších obtíží. Úspěšné ozdravné pobyty významných historických osobností výrazně přispěly k věhlasu města.

Dnes se můžete ohřát v termální vodě (což je po lyžování mimořádně příjemné), zavítáte-li do městského lázeňského centra, kde vedle dvou bazénů můžete navštívit i páru či saunu. Za návštěvu stojí i přírodní tůně s termální vodou, v níž se můžete málokdy někým rušeni po celý rok koupat ve zhruba čtyřicet stupňů teplé lázni. Najdete ji v postranním údolíčku po pravé straně silnice mezi Bormiem a Valdidentrem.

Bormio osloví svými lyžařskými možnostmi především náročné experty. Sjezdovky jsou vystaveny pod 3012 metrů vysokým vrcholem Cima Bianca na severozápadním svahu, takže svahy jsou po celý den sluncem pouze "olizovány". Má to tu výhodu, že lyžaře paprsky příjemně hřejí, aniž by však negativně působily na kvalitu a kvantitu sněhové pokrývky. Tratě jsou pestře modelovány, zákruty s různými stupni sklonu společně s gravitací dokáží přichystat nejeden adrenalinový zážitek. Ve "druhém patře" střediska již nenaleznete porostlé svahy, což přivítají zájemci o jízdu ve hlubokém sněhu. Za příznivých podmínek mohou využívat veškerou volnou plochu mezi krajními sjezdovkami. Sjezdy volnými terény do jiných údolí jsou zde pro vysoké lavinové nebezpečí zakázány.

Výškový rozdíl mezi počáteční a konečnou stanicí kabinové lanovky činí bezmála 1800 metrů, což je převýšení, které na sjezdovkách i v takových horách jako jsou Alpy naleznete zřídkakdy. Celkem Bormio nabízí osmnáct tratí, z toho dvě černé a devět červených, transport lyžařů směrem vzhůru pokrývá sedmnáct lanovek a vleků. Jeho svahy každoročně hostí nespočet mezinárodních závodů v alpském lyžování, téměř všechny v obřím slalomu. Pořadatelství téměř výhradně obřích slalomů (občas sjezdů) také mnohé napoví o tom, jaký typ lyžařů dojde v Bormiu nejvyššího stupně uspokojení: především milovníci dlouhých a rychlých oblouků, případně zdatní carveristé. Což samozřejmě neznamená, že by ostatní přišli zkrátka.

V kotlině města Bormia lze provozovat mnoho dalších sportovních aktivit - vedle již zmíněného koupání v termálním bazénu a tůni můžete navštívit rychlobruslařský stadion a také vyrazit na běžky, což v Alpách nebývá pravidlem. Okruhy u Bormia nabízí strojové stopy dlouhé pět a 7,5 kilometru, nedaleké a skibusy propojené Valdidentro potom osm tratí délek od dvou do pětadvaceti kilometrů. Ve Valdidentru se též nachází další poměrně rozlehlý sjezdařský areál se třinácti přepravními zařízeními a odpovídajícím počtem sjezdovek. Bormio, budete-li chtít, vám nedá odpočinout.

Mazistanicové kabinkové lanovky Bormio 2000 s dojezdem závodní trati