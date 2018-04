Italská vánoční horečka s panettone

I kdybyste se totiž náhodou pokoušeli důmyslné nástrahy prodejců ignorovat, při nekonečném čekání ve frontě u pokladny budete jenom nevěřícně zírat, jak všichni před vámi, a buďte si jisti že i ti, co přijdou na řadu po vás, skládají na pokladní pás od 2 do 22 balíků panettone.

Pokud jste to nikdy neviděli, tak jediné, k čemu by se to snad vzdáleně dalo přirovnat, je naše předvánoční šílení a fronty na banány a rozinky v dobách "vzkvétajícího" socialismu. Zásadní rozdíl je v tom, že v rozvinutém kapitalismu panettone nikdy nedojde a tak si každá rodina může odnést domů prakticky tolik, kolik unese.

Abych pravdu řekla, tak to stále nejsem schopná pochopit. Na dotaz co s tolika panettone dělají, mi všichni samozřejmě odpověděli, že se jimi vzájemně obdarovávají jednotlivé rodiny. Jenomže když každá rodina dá druhé rodině třeba jen jedno balení, tak podle všech zákonitostí a podle provázanosti rodinných klanů v Itálii se musí panettone zase nakonec někde nahromadit.

Symbol Milána

Díky svému úspěchu a slávě se stal panettone, vedle La Scally a Dómu, jedním ze symbolů města odkud pochází, tedy Milána.

Legend o vzniku této pochoutky je mnoho, ale snad nejrozšířenější je ta, která odkazuje ke dvoru milánského vévody Lodovica il Moro. Jednou na Štědrý večer se dvornímu kuchaři nepodařil připravit specielní dezert, který pro tuto sváteční příležitost chystal. Aby se vyhnul nepříjemnostem a vzteku vévody, předložil na stůl co bylo náhodou k dispozici, tedy to, co si upekl pro sebe kuchařský pomocník Toni ze zbytků z kuchyně.

"Pane dolce" neboli sladký Toniho chleba z kynutého těsta, rozinek a kandovaného ovoce měl takový úspěch, že si vévoda milého Toniho hned zavolal a když zjistil, že se ještě tato pochoutka nijak nejmenuje, pojmenoval ji Toniho chléb neboli "Il pan del Toni" neboli "panettone".

Vzhledem ke svému vzniku se rozvinula tradice konzumovat tento "sladký chleba" v rodinném kruhu na štědrý den. K tomu se váže i vzájemné obdarovávání se panettone, kterých jak se zdá nikdy není dost.

Panettone - jak na ni Co potřebujete: 500 g mouky

4 vajíčka

2 žloutky

20 g droždí

150 g cukru

100 g mandlí

150 g másla

100 g kandované pomerančové kůry

1 sklenice mléka

50 g cukru krystal Z poloviny množství mouky a droždí rozpuštěného v trošce teplého mléka vytvořte bochánek, který přikryjte ubrouskem a nechte vykynout. Jakmile zvětší svůj objem dvakrát, smíchejte zbylou mouku s celými vajíčky, jedním žloutkem, cukrem, máslem, trochou soli, pomerančovou kůrou a zbylým mlékem. Vytvarujte do požadovaného tvaru s papírem na pečení po obvodu bochánku. Potřete povrch vrstvou másla, zbylým žloutkem a posypejte oloupanými a nasekanými mandlemi a cukrem. Nechte kynout na teplém místě. Když zvětší svůj objem dvakrát, dejte péct nejprve ve vysoké teplotě, pak teplotu snižte. Pečte přibližně jednu hodinu.