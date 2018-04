Modena: kde se nezalekli stavby Kaplického a kde si zajezdíte v F1

Devadesát let legendy

Pro kariéru automobilového závodníka se prý Enzo Ferrari rozhodl už v deseti letech, poté, co zhlédl závod Circuito de Bologna. Legendární automobilovou stáj, původně pod jménem Scuderia Ferrari, založil ve své rodné Modeně roku 1929, a o 14 let později ji přemístil do dvacet kilometrů vzdáleného Maranella. Dodnes jde o nejúspěšnější značku ve světě automobilového sportu: patnáct titulů jezdců a ještě o jeden víc v poháru konstruktérů F1 pro Ferrari hovoří za vše.

Enzo Ferrari řídil firmu po většinu svého dlouhého života, a když v roce 1988 ve věku 90 let zemřel, bylo jasné, že odešla jedna z nejvýznamnějších italských osobností 20. století. Život tohoto pozoruhodného chlapíka dnes připomíná neméně pozoruhodné muzeum, umístěné ve zrekonstruovaném Ferrariho rodném domě na předměstí Modeny.

Auta v rybích útrobách

Ferrariho muzeum v Modeně (Museo casa Enzo Ferrari) před nedávnem získalo nový impuls. Od roku 2012 totiž vedle staré budovy stojí radikálně moderní stavba, poslední dílo architekta českého původu Jana Kaplického (1937–2009). Futuristické dílo svítí do daleka výrazně žlutou barvou a s přehledem dominuje celému muzejnímu areálu.

Prosklené průčelí nové Kaplického budovy, prolomené do tvaru vlny, jako by napůl objímalo a snad i chránilo Ferrariho rodný dům. Nebo jako by jej chtělo spolknout? Obě stavby sice dělí jen pár metrů, ale kontrast nemůže být větší: nová přístavba je podle odborníků "organicky pojatý futurismus", zatímco stará část stojí na strohém půdorysu, kterému dominují pravé úhly, a má tvar obráceného písmene L.

Prohlídka muzejního komplexu začíná ve Ferrariho rodném domě, kde najdete multimediální projekci, historické sekvence z Ferrariho života, důležité písemnosti z historie stáje apod., ale troufáme si odhadnout, že pokud nepatříte mezi ultra zapálené příznivce stáje se vzpínajícím se koněm ve znaku, dlouho se tam nezdržíte. Zvědavost nakouknout do nové Kaplického přístavby bude nejspíš větší.

Interiér Kaplického přístavby Muzea Ferrari v Modeně Detail Kaplického novostavby Muzea Ferrari v Modeně

A přijdete samozřejmě do úplně jiného světa. Stísněný a dosti tmavý interiér starého muzea vyměníte za široký a vysoký, světlý prostor, jehož celistvost skoro nic neruší. Uvnitř převládají žluté pastelové tóny, a pokud odhlédneme od vystavených automobilů (mezi nimi například Fangiův Mercedes nebo Villeneuvovo Ferrari), tak k nejsilnějším dojmům bude patřit pohled zpět, ven. Skrze prosklené průčelí spatříte mimo jiné starou budovu, což vytváří působivý kontrastní efekt. Pokud naopak budete postupovat ze vstupního traktu dál do nitra budovy, možná získáte pocit, že jdete do jeskyně. Podlaha se svažuje stejně jako se snižuje strop, i světla ubývá.

Vstup do Kaplického budovy možná někomu připomene nerealizovaný projekt knihovny na pražské Letné. Zatímco v Praze to mělo být "oko nad Prahou", tady stojí něco jako ryba se žábrami, v jejichž útrobách postupně mizíte. Jde o poslední architektovo dílo, inaugurované až po Kaplického smrti, 10. března 2012. A tak vás možná napadne, že historie, z české kotliny tolikrát známá, se v Modeně opakuje: avantgardním myšlenkám a nápadům velkých osobností zkrátka poměry v Čechách často nepřejí. Tak se realizují někde jinde. Třeba ve vzdálené Modeně.

Letecký pohled na areál Muzea Ferrari v Modeně

Ze žluté do červené

Zatímco dominantní barvou nové Kaplického stavby je žlutá (objevuje se na pozadí původního loga stáje Ferrari, stejně jako na vlajce města Modeny), o dvacet kilometrů dál, v Maranellu, burácí rudě červená, tedy barva závodních strojů značky Ferrari. Tady se automobily vyrábějí od 40. let 20. století, kdy se sem Enzo Ferrari z Modeny přemístil.

Pár set metrů od továrny najdete cestu do sesterské instituce modenského muzea, nazvané prostě Museo Ferrari Maranello. Zatímco v Modeně se jedná především o architekturu a osobnost Enza Ferrariho, v Maranellu si přijdou na své skuteční nadšenci do rychlých vozů. Jsou tu vystavené všechny kultovní modely, přehled trofejí nebere konce, a pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je řídit takovou "efjedničku", můžete vyzkoušet simulátor jízdy. Během sedmi minut si s realistickými pocity pilota F1 projedete kolečko na závodním okruhu v Monze.

Model Ferrari 126C z roku 1981 v muzeu v Maranellu Vstupní trakt Muzea Ferrari v Maranellu

Do světa středověkých mistrů

Návštěvu automobilových muzeí rozhodně spojte s prohlídkou historického centra Modeny, bylo by téměř hříchem starou část jednoho z nejcennějších středověkých měst Itálie vynechat. Snad proto, že Modena leží daleko od moře, nezajíždějí sem turisté jako například do nepříliš vzdálené Bologne či Ravenny, ovšem zápis historického centra Modeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO (1997) prozrazuje nejvyšší kvalitu.

Od Ferrariho muzea dojdete do starého centra Modeny pěšky za 15 minut. První monumentální budovou, na níž narazíte, je rozměrný Dóžecí palác (Palazzo Ducale), dnes sloužící jako vojenská akademie. Odtud vás úzké uličky, některé lemované podloubími, dovedou ke katedrále (Duomo). Pokud byste si nebyli jistí směrem, orientujte se podle siluety vysoké, mírně šikmé zvonice, které tu říkají Ghirlandina. Na její ochoz se dá vystoupit.

Radnice (vpravo) a bok dómu v Modeně Letecký pohled na centrum Modeny s katedrálou

Hlavní průčelí modenského dómu trochu nezvykle hledí nikoli na hlavní náměstí, ale do rozšířené ulice Corso Duomo, a tak než najdete vstup do kostela, možná budete stavbu trochu obcházet. Piazza Grande totiž k dómu přiléhá z boku, jižní stěna katedrály je ovšem vyzdobena nádherným portálem Porta Regia s předsunutými sloupy spočívajícími na kamenných lvech. Vynikající sochařská výzdoba portálu, stejně jako jiných částí dómu, je dílem lombardského sochaře Wiligelma z počátku 12. století.

Oproti bohaté výzdobě exteriéru působí vnitřek katedrály spíše střídmě, snad i proto, že zvenku proniká jen málo světla. I tady ale najdete nádherné sochy a reliéfy, například na chórové přepážce, kterou vytvořili tzv. maestri campionesi, kameničtí mistři z městečka Campione na severu Itálie. Díky výtečné výzdobě a jen minimálním stavebním zásahům v pozdějších epochách tvoří modenská katedrála, jejíž základní kámen byl položen v roce 1099, mimořádně jednotný klenot románské architektury a umění.