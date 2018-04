Češi kdysi brali Bibione útokem, na skvosty poblíž ale zapomněli

Může se hodit Jak se tam dostat

Přímo u Palmanovy se kříží dálniční tahy z Benátek, Terstu a korutanského Villachu. Dálnici pak opustíte na výjezdu Palmanova a za chvíli jste u cíle. Dobře tu funguje veřejná doprava. Po ose Udine – Palmanova – Aquileia – Grado jezdí pravidelné autobusy, jízdenky je nutné koupit předem. Do Aquileie se snadno dostanete také vlakem a to buď z Benátek nebo Terstu. Ve výchozí destinaci si ale ověřte, jestli zvolený spoj jede jižní spojkou přes Cervignano del Friuli, kde vlak nahradíte autobusem, nebo po severním úseku Udine – Gorizia. A hlavně ještě před nástupem do vlaku si nezapomeňte v automatu na peronu označit jízdenku. Průvodčí vám ji poté sice stejně procvakne, ale bez tohoto specifického úkonu by doklad zůstal neplatný. Infocentra a kempy

Aquileia i Palmanova provozují infocentra, kde vás doslova zahltí spoustou zajímavých materiálů. To aquilejské navíc nabízí též pronájem kola za 6 eur na den. Ani ne pět minut od centra Aquileie najdeme útulný autokemp, který se může stát vaší základnou. Hosté mají k dispozici venkovní bazén a restauraci hned vedle recepce. Užitečné weby www.turismofvg.it

www.tabike.it

www.comune.aquileia.ud.it