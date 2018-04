Jak přišli Italové od Gardy za první války až do Česka

Více než 11 tisíc z nich bylo převážně z údolí Ledro, které leží v těsné blízkosti Gardy. Tomuto předalpinskému údolí na jihozápadě dnešního Trentina dominuje krásné jezero Ledro, které leží v kopcích jen pár kilometrů od sousedního jezera Garda. Dnes přitahuje i české turisty hledající zejména větší klid a panenskou přírodu.

Jak před časem napsal Mauro Ruggiero, jenž se tehdejšími událostmi zabývá, v předvečer první světové války, která měla změnit geopolitické složení Evropy, se oblast Ledra, stejně jako celý region Trentino-Alto Adige (tehdy Tridentsko), staly součástí Rakousko-Uherska.

A zmíněná zóna nabyla zvláštního strategického významu, protože tvořila hranici mezi rakousko-uherským impériem a italským královstvím.

Při vypuknutí války v roce 1914 byla dospělá mužská populace údolí ve věku od 21 do 42 let povolána do zbraně a přidělena k XIV. armádnímu sboru nasazenému v Haliči a na Karpatech na východní frontě.

Ještě hůř však bylo za necelý rok. 23. května 1915 vyhlásila Itálie válku s Rakouskem-Uherskem a první konflikty hrozily právě v údolí Ledro, u něhož se narychlo budoval velký obranný systém, který měl zastavit případný útok italské armády přicházející z jihu.

Kvůli extrémně nebezpečné situaci byla na rakousko-uherské straně nařízena evakuace všech civilistů z území, jež se brzy staly skutečně hlavním bojištěm.

Typický „rodinný“ snímek z válečných let dobře ilustruje, že se české země staly útočištěm především pro ženy, děti a starce. Bojeschopní muži byli nasazeni v císařských oddílech na ruské frontě, aby nepřeběhli frontu k italským oddílům. Jejich tyrolské domovy se mezitím měnily ve válečnou zónu, boje v hornatém terénu byly neobyčejně úporné a územní zisky malé.

22. května 1915 se tak na stěnách domů údolí Ledra objevil královský výnos kapitána Rivy, který do 24 hodin nařídil evakuaci celé populace z údolí. Během několika hodin následujícího dne tak tisíce lidí musely opustit své domovy a přesunout se stovky kilometrů na sever.

Bylo jim povoleno vzít pouze pár zavazadel a trochu jídla na pár dní pochodu. Masivní exodus zahrnoval zhruba 75 000 lidí z celého regionu Tridentska, kteří byli přesunutí do vnitřních oblastí Říše: Rakouska, Moravy a Čech.

Mnoho z těch lidí nikdy předtím neopustilo své vlastní údolí. Nákladními automobily, vlaky a vozíky byli přepraveni stovky kilometrů v extrémně těžkých podmínkách.

Na území dnešní České republiky byli přiděleni do různých rodin v obcích Buštěhrad, Chýňava, Doksy, Dřetovice, Nový Knín, Milín, Příbram, Ptice, Svárov, Železná, Všeň a Stříbro.

Zpočátku byli obyvatelé Ledra přivítáni českým obyvatelstvem nejen s pocity zvědavosti, ale i podezření. Byli ubytováni v tělocvičných a školních zařízeních přeměněných na ubytovny, nebo byli umístěni přímo v českých domovech.

Získávání respektu

Rakouské úřady slibovaly, že to bude trvat jen několik týdnů. Italové ale brzy pochopili, že asi zůstanou mimo vlast dlouhou dobu a začali proto od nuly budovat nový život. První období bylo pro ně velmi náročné a to hlavně kvůli jazykové propasti. Ale měli často hlad a tak jedli i žáby, které dokázali chytit v rybnících a všechno, co se prostě jíst dalo.

Počáteční nedůvěra českého obyvatelstva a jazykové rozdíly se naštěstí krok za krokem překonávaly. A to i díky tvrdé práci a skromnosti Italů, kteří si tak mezi Čechy začali získávat respekt.

O něco později začali uprchlíci dostávat denní příspěvek na živobytí, který pomohl naplnit nejnutnější životní potřeby. Italské ženy byly zaměstnány v těch oblastech, které vyžadovaly mimořádné válečné nasazení.

Snímky, které jsou v Česku k vidění poprvé, nenahlížejí na válku jako na ozbrojený střet, ale jako na drama v zázemí. Vypráví osudy žen, dětí a starců, kteří museli opustit vše, co ve svých životech budovali. Příběh snoubí starosti i stesk se statečností a přátelstvím. Český exil místo avizovaných týdnů trval dlouhé čtyři roky. Fotografie historici získali většinou u italských rodin, jejichž předci si je z Čech odvezli domů.

Děti se učily jazyk, protože si hrály se svými českými vrstevníky a to pomáhalo rodičům komunikovat s Čechy. Italové si mohli zachovat své tradice, a přitom se integrovali s místním obyvatelstvem. Zatímco na italské frontě válka stále zuřila, v Čechách se ženy z Tridentska postaraly o své rodiny a čekaly na návrat synů a manželů z fronty.

Návrat domů

Když se italské armádě konečně podařilo znovu obsadit města údolí Ledro a 4. listopadu 1918 skončily boje, uprchlíci se mohli vrátit do svých domovů společně s vojáky, kteří se vraceli z fronty.

A jestliže byl pro Italy příchod do Čech traumatizující, zdaleka lehké nebylo po čtyřech letech se s novými sousedy znovu rozloučit.

Stejně složitý byl i návrat domů. Uprchlíci a vojáci se konečně setkali, mohli se obejmout, ale vesnice, do nichž se vrátili, byly často v sutinách, domy bez střech, pole zničená a plná nevybuchlých min a granátů. Lidé z Ledra museli znovu od začátku začít nový život.

Dodnes obyvatelé údolí Ledro a jejich potomci vzpomínají na exodus do Česka s vděčností. Často se tam vraceli, hledali staré přátele a navštěvovali hrobky blízkých na českých hřbitovech.

V roce 2009, téměř sto let od exilu, pak byla podepsána družební dohoda na znamení přátelství mezi vesnicemi údolí Ledro: Molina, Bezzecca, Concord, Tiarno di Sotto a Tiarno di Sopra a osmi českými obcemi: Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice a Všeň.