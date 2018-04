Itálii sužují vedra, o víkendu mají být čtyřicítky

Vedra sužují v těchto dnech nejen Českou republiku, ale také Itálii. V Římě se turisté osvěžují v historických fontánách a v restauracích žádají o led. Ve věčném městě byla včera naměřena teplota 33 stupňů Celsia a ve Florencii 37 stupňů. O víkendu očekávají meteorologové až čtyřicítky jako důsledek přílivu horkého vzduchu ze severní Afriky. Letos nebyl v Itálii dosud zaznamenán žádný teplotní rekord, to by se však údajně mohlo změnit v dalších dnech. "Srpen by nás mohl překvapit," soudí Luca Mercalli, prezident italské meteorologické společnosti.