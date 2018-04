Itálie sčítá povodňové škody

Těžké následky povodní nutí vládu změnit rozpočet. Potřebné částky ve výši tří bilionů lir, tedy asi 55 miliard korun, v tuto chvíli vysoce přesahují možnosti italské státní pokladny. To je mnohem více, než si může státní rozpočet dovolit. Jaké jsou to výdaje? Velké škody zaznamenali v oblasti Piemontu, kde jen ztráty napáchané velkou vodou na průmyslových podnicích dosahovaly pěti až šesti bilionů lir.

Zaměstnavatelské svazy však šly v odhadech vysoko za rámec této částky. Citelně se projevily nepřímé škody v automobilce Fiat, stejně jako v textilce GFT a strojírnách Fienco. V regionu Val d´Aosta, s velkým zastoupením těžkého průmyslu, nebyly škody menší. Velké částky si vyžádá i náprava zemědělství. Silně poškozena je úroda rýže a kukuřice. Kde na to tedy chce premiér Giuliano Amato vzít? spekulují pozorovatelé. "Předseda vlády zřejmě počítá s penězi za prodej telekomunikačních licencí," domnívá se agentura Reuters. Nejde jen o peníze, jistě. Více než výdaje z vlastní peněženky Italy bolí ztráta 25 lidských životů a také nenávratné škody na vzácných památkách. Mnozí se tedy dívají do budoucnosti. Co udělat, aby se podobná katastrofa neopakovala? Ekologové se domnívají, že především je třeba přehodnotit dosavadní pohled na funkci protipovodňových hrází. Ministr vnitra Willer Bordon je bombardován tisíci rozhořčených dotazů, které se ptají, proč vláda v Římě nevěnovala v minulosti problému větší pozornost. Největším nedostatkem je malá kontrola stavebních uzávěr na březích řeky. Stejně tak je zpochybněna i taktika staveb pevných hrází. Řece je třeba dát prostor, říkají ekologové.

Účet povodně:

150 miliard lir - nejnaléhavější zásahy při výjimečném stavu

550 miliard lir - obnova silniční sítě

2000 miliard lir - budoucí zpevnění říčního systému