Itálie zavádí pokuty za ručník na pláži, který tam necháte přes noc

Všichni to známe. Ráno přijdete na liduprázdnou pláž, ale nejlepší a nejhezčí místa jsou zabraná ručníky a lehátky, zatímco jejich majitelé si v klidu dojídají snídani v hotelech. Italským úřadům se podobné jednání nelíbí.

Minulou sobotu zabavila pobřežní stráž v Livornu 37 lehátek nebo křesílek, 30 slunečníků, ručníky a dokonce i plavky. V toskánském městě Cecina lidé nesmějí podle místního nařízení nechat bez dozoru věci u moře do 8:30, kdy se pláž otevírá. Zabavování plážového vybavení je hlášeno také z Tortoreta v kraji Abruzzo a pláže v obci Roseto Capo Spulico v Kalábrii.

Tomu, kdo bude své věci požadovat zpět, podle italského listu La Repubblica hrozí pokuta.

Italská policie také zaznamenala případy, kdy se různí podvodníci pokoušeli pronajmout turistům lehátka a slunečníky, které jsou normálně zdarma.

Není to poprvé, co se italské úřady snaží vložit do ručníkové války na plážích. Před několika lety dostalo šest turistů v Ligurii pokutu za to, že deset svých ručníků rozprostřeli před šestou ranní. V jiném případě byl zatčen Brit, který spálil ručníky rezervující místa pro německé turisty. Obviněn nakonec nebyl.