Itálie není jen moře, Řím a Benátky

1 ALPY

Alpy jsou rájem především pro lyžaře. Ale v létě se zde nebudou nudit ani milovníci turistiky a horských kol. V roce 2006 bude blízký Turín a okolní hory organizovat zimní olympijské hry. Z Turína je to pouhých 50 km do údolí Aosta a k výjezdu lanovkou na Mont Blanc.



2 OSTROV PONZA

Dostanete se tam trajektem či kluzákem z Anzie. Ostrov je plný zeleně a obklopený tyrkysovým čistým mořem. Můžete si najmout loďku a obeplout ho. Je to nádherný výlet jako stvořený pro ty, kteří se nechtějí vydávat z Říma daleko na jih.

3 COSTA SMERALDA

(Smaragdové pobřeží) Pobřeží s čistou smaragdově zelenou vodou, plné zátok a pláží, leží na Sardinii. A je drahé, pouze v červnu a v září se mění v ráj za přístupné ceny. Prakticky celé severní a východní pobřeží Sardinie skýtá dovolenou u překrásně čistého a průzračného moře. Severní pobřeží je plné škol pro plachtaře.

4 URBINO

Urbino leží ve střední Itálii, 35 kilometrů od Jaderského moře. Kdo neviděl Urbino, nezná nejkrásnější skvost italské renesance - velkovévodský palác z konce 15. století, v němž každého ohromí především studovna z vyřezávaného dřeva. V Urbinu je možné navštívit také rodný dům malíře Raffaela a nakoupit si tradiční majoliky a keramiku, které se zde vyrábějí.



5 SIENA

Leží uprostřed vinné oblasti Chianti. Naleznete zde jedno z nejkrásnějších náměstí na světě, na kterém se dvakrát ročně konají dostihy na neosedlaných koních (Palio). Ve městě je také katedrála v italském gotickém stylu.

6 CIVIDALE DEL FRIULI

Překrásné městečko založil Iulius Caesar a snad každého uchvátí středověké stavby či Ponte del diavolo (Ďáblův most). V létě se zde koná slavný festival středoevropské kultury.

7 PARK ABRUZZI

Park existuje už 80 let a celkově okupuje přes 100 000 hektarů chráněné plochy. V bukových lesích volně žijí medvědi, vlci, kamzíci. V blízkosti se nachází nejvyšší hora Apenin, Gran Sasso (2900 m).