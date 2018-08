Jak vidět Neapol a nezemřít. Návod na dovolenou po italsku

Může se hodit Doprava do Neapole

Z Prahy létají do Neapole přímo linky easyJetu, v létě též Travel Service. Z letiště vás doveze do centra k hlavnímu nádraží autobus. Kdo by se odvážil jet z Česka autem, tak do cíle dorazí po absolvování 1 500 kilometrů a nepočítaně dopravních zácp. Doprava v oblasti

V městské a příměstské dopravě v Neapoli je obtížné se vyznat, neboť ji provozuje několik společností a každá uznává jen své jízdenky. Nicméně příměstské vlaky se dobře hodí pro návštěvu Pompejí, Herculanea i Baie. Spoje jsou ovšem notoricky nespolehlivé a stávky časté, pokud někde opravdu musíte být na čas, dejte si pořádnou rezervu. Půjčení auta přesto nedoporučujeme. Na silnicích a v ulicích vládne zákon džungle a šance, že vozidlo z půjčovny minimálně odřete a pak za to draze zaplatíte, je vysoká. Ubytování

Hotely v Neapoli jsou obecně laciné, ale úroveň silně kolísá. Důkladně si přečtěte reference ostatních cestovatelů. Bydlení v některém z resortů v okolí vyjde dráž, zato se vymaníte ze sevření frenetického města. Dobrou volbou může být některý z hotelů v Castellamare. Amalfinská riviéra je samozřejmě atraktivní, ale v porovnání s lokalitami u Neapolského zálivu zhruba dvojnásobně drahá. Praktikálie

Počítejte s tím, že znalost jiného jazyka než italštiny je mezi lidem nepatrná. A to i na místech, kde byste to nečekali. Zato kriminalita zůstává vysoká, mějte věci pod dohledem. Pokud si přece jen půjčíte auto, nikdy v něm nic nenechávejte viditelně. Ceny jsou mnohem nižší než na severu Itálie a všechny časové údaje jen orientační. Pokud např. přijdete na schůzku přesně, budete nejspíš za blázny.