Livigno: Nejlepší adrenalin v poloprázdných horách a levné nákupy k tomu

Doprava

Nejrychlejší cesta do Livigna vede po dálnici přes Mnichov, Innsbruck, přes Landeck směr Svatý Mořic do Zernez, kde se odbočí na Livigno. Na místo se dojíždí placeným tunelem „Munt-La Schera“, který je otevřen denně 24 hodin pro střídavý provoz řízený semafory. O sobotách platí speciální provoz. Za cestu tam i zpět osobním automobilem se platí 35 eur. Bez poplatku lze do LIvigna dojet přes Passo di Fosca od Bormia.

Ubytování

Seznam hotelů: https://www.livigno.eu/lista-hotel

Seznam apartmánů: https://www.livigno.eu/lista-appartamenti

Seznam kempů: https://www.livigno.eu/lista-campeggi

Bezcelní zóna

Livigno je už od roku 1805 bezcelní zónou. Tuto výsadu udělenou císařem Napoleonem si horské městečko zasloužilo pro svou ztíženou dostupnost. Ještě v padesátých letech 20. století sem v zimě nevedla žádná silnice. V Liivignu neplatíte DPH ani jiné spotřební daně, spoustu věcí zde pořídíte levněji než jinde v Evropě. Vyplatí se nákupy zejména kosmetiky, parfémů, alkoholu, sportovního zboží či pohonných hmot.

Více info najdete na www.livigno.eu, www.mottolino.com