Itálie chce přilákat turisty na víno

Takže proslavená toskánská vína doprovodí neméně lahodný místní chléb a nejkvalitnější olivový olej, vína z Furlanska obohatí jemná šunka San Daniele, na Sardinii se bude podávat k tamějšímu vínu vysoce ceněný kozí sýr, zatímco k vínům z oblasti Lazia si gurmáni zakousnou vepřovou pečeni v bílém chlebu zvanou

porchetta. Kraj Emilia Romagna nabídne ke svým vínům proslulou parmskou šunku a sýr parmazán, v Piemontu doporučí kombinaci víno-párek- med a v Kampánii víno s mozzarellou z bůvolího mléka, což patří mezi skutečné lahůdky.



"Vinná" iniciativa, za níž stojí seskupení asi 850 italských výrobců vína a Hnutí pro vinnou turistiku, má za cíl zhodnotit kulinářské bohatství "země", k němuž víno neodmyslitelně patří. V zemi, kde žije asi 57 miliónů obyvatel, má zhruba třetina národa vlastní vinný sklípek. Kolem 21 miliónů lidí přikládá podle průzkumů veřejného mínění, které provedlo Hnutí pro vinnou turistiku, velký význam spojení správného vína se správným jídlem, respektive s nějakou specialitou.



Organizátoři Dne otevřených sklepů si také dali práci, aby vytvořili portrét "typického vinného turisty". Ten vypadá obvykle jako středně situovaný muž ve věku mezi 26 a 45 lety, který si chce rozšířit znalosti o víně, přičemž se nevyhýbá putování po konkrétní oblasti. Kupodivu nijak neupřednostňuje nákup láhve

vína, spíš posedí a ochutná - společně s místní specialitou na talíři.



Letos by se mělo podle odhadů věnovat tomuto poznávání Itálie asi tři milióny italských i zahraničních turistů. V roce 2003 už by to mělo být o dva milióny víc, odhadují organizátoři. Itálie patří mezi čelné producenty a vývozce vína na světě, a

to i navzdory skutečnosti, že v loňském roce výroba vína v této zemi poklesla proti předcházejícímu období následkem nepříznivých povětrnostních podmínek o 7,2 procenta.